Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко уточнил, что члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.
В результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, сообщил Антон Геращенко.
Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире Голоса Столицы, что следующим шагом в реформировании полиции станет обучение правоохранителей разговаривать с людьми так, чтобы можно было избежать конфликтных ситуаций.
Как заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, правоохранители ожидают, что будут конкретные доказательства того, что группа, причастная к убийству журналиста, "состояла из значительно большего числа людей".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".