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    Иван Варченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Акция Национального корпуса в Киеве
    Немного не по себе. В МВД уточнили права и полномочия "Нацдружин"
    03:21 30.01.2018
    2297Радикальный экстремизм охватил Украину
    Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко уточнил, что члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии.
    В Киеве BMW X5 разрисовали зеленой краской
    Как будут работать штрафы за неправильную парковку авто
    14:54 24.12.2017
    1157
    По словам Ивана Варченко, в случае подписания президентом новопринятого закона, владелец автомобиля будет нести ответственность за человека, которому поручил управление автомобилем.
    Иван Варченко. Архивное фото
    Киевлянам нужно готовиться к частым проверкам полиции – советник Авакова
    00:16 03.11.2017
    867Днепр, Львов: взрывные события
    В эфире радиостанции Голос Столицы советник главы МВД Иван Варченко сообщил, что в период усиленной работы правоохранители имеют право применять к гражданам физическую силу и огнестрельное оружие.
    На месте взрыва в Киеве, в котором ранен Игорь Мосийчук
    Во взрыве в Киеве увидели "российский след"
    11:26 26.10.2017
    385Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    В результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, сообщил Антон Геращенко.
    Иван Варченко
    Полицейских на улицах Киева будет все больше - советник Авакова
    03:36 20.09.2017
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    Советник главы МВД Иван Варченко в эфире "ГС" заявил: осознавая все угрозы, киевляне должны быть благодарны правоохранительной системе за что, что она оберегает их спокойствие.
    Иван Варченко. Архивное фото
    Советник Авакова: Нацполиция - это скорее массовый сервис, чем карающий орган
    19:55 04.08.2017
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    Полиция сегодня действует, независимо от статуса человека, для новой полиции неприкасаемых нет, подчеркнул советник главы МВД Иван Варченко.
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре. В МВД сообщили новые данные о нападавших
    03:56 26.07.2017
    865Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, из числа нападающих несколько человек, как минимум двое, имели проблемы с законом – за хулиганские действия и за разбой.
    Иван Варченко
    В мирной Украине взрываются около 20 гранат в год - советник главы МВД
    12:51 18.07.2017
    81Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Абсолютное большинство случаев взрывов гранат происходит в зоне АТО, на мирной территории такие факты единичны, сообщил советник главы МВД Иван Варченко.
    На месте нападения на Адама Осмаева и Амину Акуеву в Киеве
    В МВД нашли связь между покушением на Осмаева и убийством Вороненкова
    00:53 02.06.2017
    824Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что Россия в "террористической работе в Украине" начала использовать киллеров-дилетантов.
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Покушение на Осмаева и Окуеву инспирировано Москвой - Варченко
    00:28 02.06.2017
    546Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным советника главы МВД Ивана Варченко, киллер, стрелявший в Адама Осмаева, имеет все шансы выжить и стать уникальным свидетелем, который раскроет тайны диверсионной работы против Украины.
    Виталия Глуховеря
    В МВД прокомментировали скандал вокруг фото Глуховери в кофте СССР
    22:41 10.05.2017
    936Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По словам народного депутата Антона Геращенко и советника министра внутренних дел Ивана Варченко, скандальное фото нового главы полиции Днепропетровской области было сделано около 10 лет назад.
    Иван Варченко
    В акциях в честь 9 мая примут участие 500 тыс украинцев – советник Авакова
    01:13 08.05.2017
    116Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Советник главы МВД Иван Варченко в эфире "ГС" рассказал, как правоохранительная система подготовилась к возможным провокациям в дни проведения массовых акций 8 и 9 мая.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Умение общаться – старая проблема новой полиции
    11:23 03.05.2017
    321День полиции: успех или провал?
    Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире Голоса Столицы, что следующим шагом в реформировании полиции станет обучение правоохранителей разговаривать с людьми так, чтобы можно было избежать конфликтных ситуаций.
    Логотип Евровидения
    Безопасность на Евровидении в Киеве усилят системой идентификации
    03:57 07.04.2017
    99Без России: старт Евровидения в Киеве.
    И киевляне, и гости столицы должны проявлять бдительность во время международного печенного конкурса, заявил в эфире "ГС" советник главы МВД Иван Варченко.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Пожарная техника не может подобраться к эпицентру взрывов в Балаклее
    06:56 24.03.2017
    4117Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что радиус действия снарядов, которые хранились на горящих складах, достаточно высок, "поэтому с вертолета этот пожар не погасишь".
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Мосийчук: смерть полицейских под Киевом - это последствие псевдореформ
    08:32 05.12.2016
    1308Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Советник министра внутренних дел Иван Варченко и народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировали в эфире ГС трагедию в селе Княжичи, где в результате перестрелки погибли правоохранители.
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости на Крещатике
    МВД опасается терактов в Киеве во время празднования Дня Независимости
    10:08 22.08.2016
    77525 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Источник в силовых органах сообщил, что правоохранители опасаются взрывчатки, которая может сработать во время парада. Поэтому полиция просит граждан быть особо бдительными.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийца Шеремета находился в 100-150 метрах от места взрыва - МВД
    22:29 22.07.2016
    1273Годовщина убийства Павла Шеремета
    Как заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, правоохранители ожидают, что будут конкретные доказательства того, что группа, причастная к убийству журналиста, "состояла из значительно большего числа людей".
    Последствия обстрелов Авдеевки и Сартаны
    Украинцы подали в мировые суды более 700 исков из-за Донбасса и Крыма
    23:32 10.03.2016
    469Донбасс: мир или война.
    Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Иван Варченко. Он добавил, что иски поданы с целью защитить личные, имущественные и другие права.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    МВД: около 40% экс-милиционеров не прошли первый этап переаттестации
    18:41 13.12.2015
    2015Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    По словам советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, данные свидетельствуют о том, насколько не готова была наша милиция к тому, чтобы действительно служить и защищать граждан.
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