наверх
10.03.201802:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Павел Шеремет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 282
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    На месте гибели Павла Шеремета
    Аваков не хочет отчитываться о расследовании убийства Шеремета - депутат
    14:13 02.03.2018
    125Годовщина убийства Павла Шеремета
    Как отметила депутат, "комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента".
    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    Спустя полтора года убийцы Шеремета не найдены - глава Нацполиции
    14:04 26.12.2017
    89Годовщина убийства Павла Шеремета
    Глава Национальной полиции объяснил причину, по которой были засекречены судебные решения по делу о расследовании журналиста Павла Шеремета.
    На месте гибели Павла Шеремета
    ...и это все об Украине: пытки, разгул радикализма, давление на СМИ
    19:25 17.12.2017
    3750Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ситуация на Донбассе остается критической: с ноября число жерт растет, а количество нарушений прав человека зашкаливает, говорится в докладе ООН. Документ изобилует историями насилия и пыток с обеих сторон конфликта, а также участившимся беспределом радикалов.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Ошибки в деле Шеремета стали следствием реформы полиции - МВД
    03:46 20.10.2017
    180Годовщина убийства Павла Шеремета
    Директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что в 2016 году происходила реорганизация и переаттестация, что фактически демотивировало сотрудников Национальной полиции.
    Юрий Луценко
    Луценко заявил, что по делу Шеремета зацепок пока нет
    15:56 09.10.2017
    47Годовщина убийства Павла Шеремета
    По словам генпрокурора, по делу Шеремета ГПУ осуществляет только процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет масштабный сбор информации.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Адвокат: дело об убийстве Шеремета засекретили незаконно
    15:34 22.09.2017
    271Годовщина убийства Павла Шеремета
    Правоохранители не хотят, чтобы за расследованием пристально наблюдали журналисты, поскольку ожидаемых результатов спустя год нет, считает адвокат Елена Карнаух.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет. Архивное фото
    Дело Шеремета. Убийство под грифом "Секретно"
    12:16 22.09.2017
    464Годовщина убийства Павла Шеремета
    Несмотря на громкие заявления властей, что расследование убийства Павла Шеремета - дело чести, следствию похвастаться нечем. Виновники убийства не найдены, расследование не закончено. Вдобавок ко всему полиция засекретила все решения судов.
    Журналист Павел Шеремет
    Полиция засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета
    14:15 21.09.2017
    308Годовщина убийства Павла Шеремета
    В данный момент в Едином реестре досудебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Павла Шеремета, в частности, о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.
    Акция памяти Георгия Гонгадзе в Киеве. Архивное фото
    Украинские журналисты соберутся на акцию в центре Киева
    05:17 15.09.2017
    362Годовщина убийства Павла Шеремета
    Журналистов приглашают собраться 15 сентября в 19.00 на Майдане возле Монумента Независимости. Там состоится акция в память погибших коллег - Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других.
    Молоточек судьи
    Не хвалишь власть? Агент Кремля! Суды над журналистами в Украине
    19:14 29.08.2017
    917Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Все меньше людей поддерживают действующую власть, у неё падает рейтинг, в таких условиях единственный шанс — попытаться закрыть рот оппозиционным СМИ и лидерам общественного мнения, которые об этом рассказывают, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Ничего не меняется, свобода прессы в Украине в опасности
    07:20 09.08.2017
    355Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство - финальная форма цензуры в СМИ, пишет координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова. По ее словам, с тех пор как был убит журналист Павел Шеремет, свобода прессы в Украине подвергается нарастающим нападкам.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: громкий криминал прямо бьет по легитимности власти
    09:38 04.08.2017
    1992Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Для расследования громких резонансных дел в Украине – расстрелы на Майдане, дело 2 мая в Одессе – попросту нет политической воли, уверен политический эксперт Николай Спиридонов.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Жизнь в формате синусоиды. Итоги недели
    11:30 23.07.2017
    340
    Со дня убийства Павла Шеремета прошел год, Киев посетил Александр Лукашенко, а шоу со снятием неприкосновенности с депутатов ВР продолжается. Итоги недели подвели эксперты Дмитрий Разумков и Василий Вакаров.
    Роман Безсмертный о деле Павла Шеремета. Видео
    Безсмертный о деле Шеремета и "неуместном" визите Лукашенко в Киев 
    03:27 21.07.2017
    2174Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    По мнению бывшего посла Украины в Белоруссии, визит Александр Лукашенко в Киев, совпавший с годовщиной убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, работавшего в Украине и России, является ошибкой.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Дело Шеремета расследуют только в следующем политическом цикле - Бортник
    02:23 21.07.2017
    138Годовщина убийства Павла Шеремета
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что для прогресса в расследовании убийства Шеремета от власти должны отойти люди, которые являются сегодня частью политического процесса.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Нацполиция обратилась за помощью к 14 странам по делу Шеремета
    20:50 20.07.2017
    106Годовщина убийства Павла Шеремета
    Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что версии покушения на Шеремета по ошибке в выборе объекта и конфликтные ситуации в личной жизни не рассматриваются как приоритетные.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Найти убийц Шеремета поможет только чудо - эксперт
    19:12 20.07.2017
    300Годовщина убийства Павла Шеремета
    За год расследования убийства Павла Шеремета МВД не может похвастаться грандиозными успехами. По мнению следователя, упущено драгоценное время.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Фотоитоги 20 июля: годовщина гибели Шеремета, расстрел мужчины в Киеве 
    17:33 20.07.2017
    122Годовщина убийства Павла Шеремета
    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следователи допросили более 1,8 тысячи человек, основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности.
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба: власти выгодно не расследовать убийство Шеремета
    17:25 20.07.2017
    701Годовщина убийства Павла Шеремета
    Власть в деле об убийстве Шеремета показала журналистам, что если совсем не играть по правилам, которые устанавливает Банковая, то может наступить такой же финал, считает журналист Руслан Коцаба.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Amnesty International: всем уже очевидно — прогресса в расследовании нет
    16:44 20.07.2017
    174Годовщина убийства Павла Шеремета
    Пресс-секретарь Amnesty International в Украине Мария Гурьева заявила в эфире "ГС", что для установления заказчиков и исполнителей убийства недостаточно существующей политической воли.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    На месте гибели Павла Шеремета
    Аваков не хочет отчитываться о расследовании убийства Шеремета - депутат
    14:13 02.03.2018
    125
    Как отметила депутат, "комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента".
    Все теги

    Персоны

    Организации