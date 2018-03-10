Ситуация на Донбассе остается критической: с ноября число жерт растет, а количество нарушений прав человека зашкаливает, говорится в докладе ООН. Документ изобилует историями насилия и пыток с обеих сторон конфликта, а также участившимся беспределом радикалов.
Несмотря на громкие заявления властей, что расследование убийства Павла Шеремета - дело чести, следствию похвастаться нечем. Виновники убийства не найдены, расследование не закончено. Вдобавок ко всему полиция засекретила все решения судов.
В данный момент в Едином реестре досудебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Павла Шеремета, в частности, о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.
Все меньше людей поддерживают действующую власть, у неё падает рейтинг, в таких условиях единственный шанс — попытаться закрыть рот оппозиционным СМИ и лидерам общественного мнения, которые об этом рассказывают, считает политэксперт Николай Спиридонов.
Убийство - финальная форма цензуры в СМИ, пишет координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова. По ее словам, с тех пор как был убит журналист Павел Шеремет, свобода прессы в Украине подвергается нарастающим нападкам.
Со дня убийства Павла Шеремета прошел год, Киев посетил Александр Лукашенко, а шоу со снятием неприкосновенности с депутатов ВР продолжается. Итоги недели подвели эксперты Дмитрий Разумков и Василий Вакаров.
По мнению бывшего посла Украины в Белоруссии, визит Александр Лукашенко в Киев, совпавший с годовщиной убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, работавшего в Украине и России, является ошибкой.
В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что для прогресса в расследовании убийства Шеремета от власти должны отойти люди, которые являются сегодня частью политического процесса.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следователи допросили более 1,8 тысячи человек, основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".