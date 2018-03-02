Аваков не хочет отчитываться о расследовании убийства Шеремета - депутат

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков игнорирует просьбы комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики об отчёте о ходе расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета, заявила член комитета, депутат Рады Ольга Червакова.

"Публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета и вообще о том, как идет следствие, мы так и не услышали, несмотря на то, что комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики трижды обращался к Арсену Авакову с просьбой отчитаться или на комитете, или отчитаться в стенах парламента", — сказала Червакова на пресс-конференции.

По её словам, в целом в Украине очень мало примеров, когда украинские суды выносят приговоры по уголовным делам за нападения на журналистов. Более того, по информации Черваковой, правоохранительные органы "умудряются саботировать" расследования препятствования журналисткой деятельности.

"Нужно говорить или об осознанном саботаже или глупости правоохранительных органов… правоохранительные органы не дают ответ на вопросы о нападениях на журналистов, эти нападения не рассказываются, дела до суда не доводятся, а если и доводятся, то там саботируются", — сказала Червакова.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Украинские правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство".