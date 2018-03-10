Бывший начальник управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур призвал общественность и СМИ максимально контролировать ход расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета.
Полицейский, который выстрелил в живот хулигану, защищая свою напарницу, скорее всего, будет оправдан. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Валерий Кур.
Ветеран уголовного розыска, эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур подчеркнул, что работают сейчас только старые милиционеры и даже если назвать новых "полицейскими", они должны проходить подготовку десятилетиями.
В рамках реформы правоохранительных органов произошло массовое сокращение опытных и профессиональных кадров, в то время как для обучения новых полицейских необходимо не менее 10 лет, заявил эксперт по безопасности Валерий Кур.
Уровень уличной преступности в Киеве значительно возрос. По мнению эксперта по вопросам безопасности Валерия Кура, свою роль тут сыграли как объективные причины, так и увольнение сотрудников в ходе реформы правоохранительной системы.
Для того, чтобы обезопасить себя от автокраж, гражданам следует объединяться и принимать участие в организации автостоянок. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран уголовного розыска Валерий Кур.
В центре Киева неизвестный расстрелял бизнесмена. Экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур считает, что это «профессиональные бандитские разборки», заказчика в полиции, скорее всего, знают, а киллера уже убрали.
Эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур, который является одним из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью и почетным членом Международной ассоциации полицейских, рассказал, как распознать карманных воров и избежать кражи.
Количество квартирных краж в Киеве существенно увеличилось. По мнению ветерана уголовного розыска Валерия Кура, это происходит потому, что оперативное звено в правоохранительных из-за проводимых реформ отсутствует.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".