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    Валерий Кур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Валерий Кур
    Княжичи: лучше упустить преступника, чем гибель правоохранителей - Кур
    22:36 07.12.2016
    1971Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Ветеран уголовного розыска Валерий Кур в эфире "ГС" заявил, что руководители спецоперации должны были предусмотреть все факторы и не допустить смерти силовиков.
    Наручники
    Украина криминальная. Пик преступности пройден, но худшее еще впереди
    10:11 31.07.2016
    9544Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Количество правонарушений в Украине за последние годы не просто скачкообразно выросло. Раскрываемость преступлений упала в разы – она не превышает 25%, а по убийствам показатель составляет всего 18%.
    Валерий Кур об убийстве Павла Шеремета. Видео
    Мощные силы уже начали мешать расследованию убийства Шеремета - Кур 
    01:20 23.07.2016
    5818Годовщина убийства Павла Шеремета
    Бывший начальник управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур призвал общественность и СМИ максимально контролировать ход расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета.
    Павел Шеремет
    Убийство Шеремета. Кур: оправдывать бездеятельность "российским следом" просто удобно
    15:06 21.07.2016
    1146Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство журналиста Павла Шеремета связано с усилением позиций уголовной преступности в стране, заявил экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур.
    Патрульные полицейские Запорожья приняли присягу на верность украинскому народу
    Эксперт: профессионализм патрульных находится не на очень высоком уровне
    20:25 25.04.2016
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    Экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур отмечает, что полицейские для начала должны делать предупредительные выстрелы, звук выстрела поражает психику, нервную систему.
    В Ровно стартовала патрульная полиция
    Эксперт: полицейский имеет законное право применять оружие
    18:12 25.04.2016
    82
    Экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур отмечает, что сейчас общество рассматривает каждый поступок полицейского через призму уже прошедших демократических изменений.
    Оружие. Архивное фото
    Полицейский выстрелил в живот хулигану: имел ли право?
    14:11 25.04.2016
    900Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Полицейский, который выстрелил в живот хулигану, защищая свою напарницу, скорее всего, будет оправдан. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Валерий Кур.
    Милиция
    Реальных профессионалов в полицию никто не набирал - эксперт
    14:09 22.04.2016
    199
    Ветеран уголовного розыска, эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур подчеркнул, что работают сейчас только старые милиционеры и даже если назвать новых "полицейскими", они должны проходить подготовку десятилетиями.
    Оружие. Архивное фото
    Без защиты. В Украине некому бороться с распоясавшейся преступностью
    09:02 22.04.2016
    2608Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В рамках реформы правоохранительных органов произошло массовое сокращение опытных и профессиональных кадров, в то время как для обучения новых полицейских необходимо не менее 10 лет, заявил эксперт по безопасности Валерий Кур.
    Милиционеры
    Все сейчас держится только на старых милиционерах – эксперт
    20:56 21.04.2016
    1492День полиции: успех или провал?
    Уровень уличной преступности в Киеве значительно возрос. По мнению эксперта по вопросам безопасности Валерия Кура, свою роль тут сыграли как объективные причины, так и увольнение сотрудников в ходе реформы правоохранительной системы.
    Дорожное движение в Киеве
    Эксперт: всплеск угонов связан с вернувшимися из зоны АТО
    20:03 15.04.2016
    239Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Эксперт по вопросам безопасности, ветеран уголовного розыска Валерий Кур посоветовал оставлять автомобили на ночь на охраняемых парковках и использовать всевозможные "мультилоки".
    Наручники
    Эксперт: на рост преступности влияют политические игрища
    16:27 15.04.2016
    36Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Эксперт по вопросам безопасности, ветеран уголовного розыска Валерий Кур сообщил, что также рост преступности связан с так называемой прсевдореформой, из-за которой "вымылся" оперативный состав.
    Парковка на тротуаре
    Как спасти авто от угона или автокражи. Советы эксперта
    12:17 15.04.2016
    2053Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Для того, чтобы обезопасить себя от автокраж, гражданам следует объединяться и принимать участие в организации автостоянок. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран уголовного розыска Валерий Кур.
    Убийство бизнесмена в Киеве
    Полиция знает заказчика убийства киевского бизнесмена - Кур
    10:48 07.04.2016
    472Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В центре Киева неизвестный расстрелял бизнесмена. Экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур считает, что это «профессиональные бандитские разборки», заказчика в полиции, скорее всего, знают, а киллера уже убрали.
    Ломбард. Архивное фото
    Кур: ломбарды - это дыра, куда уходит большинство краденого
    12:27 24.03.2016
    331Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Ветеран уголовного розыска Валерий Кур заявил, что ни правоохранители, ни местные власти ломбарды не контролирует, поэтому туда уходит большинство краденого.
    Ограбление. Полиция. Архивное фото
    Кошелек или жизнь! Как обезопасить себя от грабежа
    12:40 13.03.2016
    1891Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур, который является одним из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью и почетным членом Международной ассоциации полицейских, рассказал, как распознать карманных воров и избежать кражи.
    Квартира
    Эксперт сообщил, как можно избежать квартирной кражи
    22:04 06.03.2016
    595Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как отметил эксперт по вопросам безопасности, ветеран уголовного розыска Валерий Кур, необходимо объединяться в своеобразные условные дружины, ставить домофоны, сигнализацию.
    Квартира
    Рост статистики квартирных краж – как защитить свое жилище?
    17:43 06.03.2016
    3190Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Национальная полиция сообщает, что число квартирных краж в Киеве выросло лишь на 13%. Эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур заявил, что это обман - реальное число преступлений много большее.
    Присяга патрульной полиции в Черкассах
    Милиции в Украине нет, и преступники это знают – Кур
    20:37 03.03.2016
    1231Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Количество квартирных краж в Киеве существенно увеличилось. По мнению ветерана уголовного розыска Валерия Кура, это происходит потому, что оперативное звено в правоохранительных из-за проводимых реформ отсутствует.
    Аттестация работников МВД в ряды Национальной полиции Украины
    Из правоохранительных органов вымываются остатки оперативного звена - Кур
    10:38 29.02.2016
    246Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    В Украине происходит профанация реформы милиции, считает создатель управления криминальной разведки управления по борьбе с организованной преступностью Украины Валерий Кур.
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