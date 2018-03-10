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    Вадим Троян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 65
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    Цех киевского завода АТЕК, занятый полком Азов
    Как в Киеве завод разграбили и развалили с помощью... полка "Азов"
    18:44 15.01.2018
    4556Радикальный экстремизм охватил Украину
    Полк "Азов" из Нацгварии отличился, но не на фронте, а в глубоком тылу - разворовали и разрушили арендованный цех завода "АТЕК", на восстановление которого собирали деньги с украинцев. Несложно догадаться, что за это бойцам ничего не будет.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Первый пошел. В Украине началась война за силовые структуры
    19:09 31.07.2017
    3187
    Скандал, в который попал заместитель главы МВД Вадим Троян вместе с подчиненными, касающийся вымогательства 1,5 млн гривен у бизнесмена, всеми силами пытаются замять и "правую руку" Авакова обелить. Но дыма без огня не бывает.
    Служба безопасности Украины
    "Не является подозреваемым". СБУ раскрыла детали обыска у замглавы МВД
    18:29 29.07.2017
    817
    В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в противоправных действиях заместителя главы МВД Украины. В СБУ отметили, что данные оказались недостоверными.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД беспредела: ворочают миллионами, воруют миллионами
    12:14 29.07.2017
    1960Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Руководство МВД ворует миллионами, а попадаются на мелочи только подчиненные. Расследовать масштабы хищений в силовом ведомстве никто не берется, а там творится настоящий беспредел. Сенсацией стало задержание на миллионной взятке одного из подчиненных Авакова.
    Юрий Грымчак
    Троян принимал участие в следственных действиях - замминистра
    06:33 29.07.2017
    199
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак подчеркнул, что никаких подозрений Вадиму Трояну предъявлено не было.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Гужва: МВД - силовое ведомство, которое не подчиняется Порошенко
    03:26 29.07.2017
    594Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам журналиста Игоря Гужвы, из "дела Трояна" можно сделать один вывод - "идут торги между тем человеком, который контролирует СБУ и ГПУ, то есть президентом Порошенко, и тем человеком, который контролирует МВД, то есть Арсеном Аваковым".
    Наручники
    Помощник Трояна и замглавы "Азова" задержаны за вымогательство
    23:07 28.07.2017
    753
    Генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал, что задержаны были заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский и помощник заместителя МВД Иваштенко, которые подозреваются в систематическом вымогательстве.
    Врио главы Национальной полиции Вадим Троян
    МВД о "задержании" Трояна: напомнило фейк о мифических миллионах Згуладзе
    15:57 28.07.2017
    184
    В сообщении МВД говорится, что полковник полиции Вадим Троян по роду своей деятельности постоянно принимает и в дальнейшем будет воспринимать участие в различных процессуальных следственных действиях.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Троян об информации о его задержании на взятке: фейк
    14:18 28.07.2017
    859
    Информация, поданная ранее некоторыми СМИ о якобы задержании на взятке заместителя МВД Арсена Авакова — фейк. Информацию опровергнул сам Вадим Троян.
    Заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на валютной взятке.
    Коррупция в МВД: заместитель Авакова погорел на взятке в 2 млн грн - СМИ
    13:47 28.07.2017
    2633
    Вадим Троян задержан на взятке в 2 млн гривен, сообщают средства массовой информации со ссылкой на собственные источники. Другие подробности на момент написания новости неизвестны.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Дело Гужвы доведут до логического завершения - МВД
    12:14 23.06.2017
    166Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Вадим Троян отметил, что накануне "были задержаны два преступника, которые требовали взятку у народного депутата Дмитрия Линько". Сам нардеп обратился к правоохранителям еще в марте.
    Украинская Стена на границе с Россией
    В МВД отчитались о неготовности проекта "Стена" и недостатке денег
    18:44 15.06.2017
    3170
    По данным МВД, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украина запретила на 3 года въезд в страну российскому актеру
    15:46 03.04.2017
    2256
    Как сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, Погранслужба запретила на три года въезд российскому актеру Максиму Самарскому.
    Врио главы Национальной полиции Вадим Троян
    Троян назначен замглавы МВД
    14:14 08.02.2017
    131
    О назначении Вадима Трояна сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. Ранее правительство одобрило кандидатуру Сергея Князева на пост главы Нацполиции.
    Виктор Столбовой
    Проведение конкурса на главу Нацполиции: первые выводы
    11:28 26.01.2017
    280
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой заявил в эфире "ГС", что реальных кандидатов на должность главы Нацполиции — не более 10 человек, что свидетельствует о низком уровне престижа работы в полиции.
    Начальник уголовной полиции Вадим Троян
    Троян отказался участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции
    09:33 25.01.2017
    186
    Как уточнил Вадим Троян, конкурсная комиссия запросила у него справку о его деятельности в одной из частных фирм, где он работал. В свою очередь Троян такую справку предоставить отказался.
    Вадим Троян
    Троян: полиция в 2016 г депортировала из страны 14 "воров в законе"
    13:52 26.12.2016
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    По словам и.о. Нацполиции Украины Вадима Трояна, все выдворенные "воры в законе" со "стажем" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Хамелеон из ГПУ. Почему Луценко изменил свое мнение по Княжичам и Авакову?
    14:34 22.12.2016
    8849Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Неожиданное заявление по трагедии в Княжичах сделал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, виновны в произошедшей стрельбе между правоохранителями должностные лица Нацполиции.
    На месте перестрелки в Княжичах
    Инцидент в Княжичах: МВД запуталось в версиях произошедшего
    15:07 16.12.2016
    1151Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил журналистам, что виновным в убийстве сотрудников полиции является один из погибших сотрудников КОРД. Задержанных по подозрению в ограблении в Княжичах тоже окрестили преступниками.
    Вадим Троян
    ЧП в Княжичах. Первым открыть стрельбу мог один из погибших - Троян
    23:04 15.12.2016
    294Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    По словам Вадима Трояна, его заявление, сделанное в ходе общения с журналистами, было неполным и "получило неправильную трактовку в медиа-публикациях".
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