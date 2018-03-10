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Полк "Азов" из Нацгварии отличился, но не на фронте, а в глубоком тылу - разворовали и разрушили арендованный цех завода "АТЕК", на восстановление которого собирали деньги с украинцев. Несложно догадаться, что за это бойцам ничего не будет.