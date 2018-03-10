Полк "Азов" из Нацгварии отличился, но не на фронте, а в глубоком тылу - разворовали и разрушили арендованный цех завода "АТЕК", на восстановление которого собирали деньги с украинцев. Несложно догадаться, что за это бойцам ничего не будет.
Скандал, в который попал заместитель главы МВД Вадим Троян вместе с подчиненными, касающийся вымогательства 1,5 млн гривен у бизнесмена, всеми силами пытаются замять и "правую руку" Авакова обелить. Но дыма без огня не бывает.
В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в противоправных действиях заместителя главы МВД Украины. В СБУ отметили, что данные оказались недостоверными.
Руководство МВД ворует миллионами, а попадаются на мелочи только подчиненные. Расследовать масштабы хищений в силовом ведомстве никто не берется, а там творится настоящий беспредел. Сенсацией стало задержание на миллионной взятке одного из подчиненных Авакова.
По словам журналиста Игоря Гужвы, из "дела Трояна" можно сделать один вывод - "идут торги между тем человеком, который контролирует СБУ и ГПУ, то есть президентом Порошенко, и тем человеком, который контролирует МВД, то есть Арсеном Аваковым".
Генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал, что задержаны были заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский и помощник заместителя МВД Иваштенко, которые подозреваются в систематическом вымогательстве.
По данным МВД, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой заявил в эфире "ГС", что реальных кандидатов на должность главы Нацполиции — не более 10 человек, что свидетельствует о низком уровне престижа работы в полиции.
Исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил журналистам, что виновным в убийстве сотрудников полиции является один из погибших сотрудников КОРД. Задержанных по подозрению в ограблении в Княжичах тоже окрестили преступниками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".