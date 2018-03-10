наверх
10.03.201810:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Княжичи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ситуация в Княжичах
    Стрельба в Княжичах: высокопоставленного фигуранта восстановили в должности
    02:51 29.12.2017
    146Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту восстановили в должности.
    На месте перестрелки в Княжичах
    Перестрелка в Княжичах: подозреваемых полицейских проверят на вменяемость
    00:38 02.12.2017
    249Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    У следствия возникла необходимость установления расстройств психической деятельности (помутнение рассудка, нарушение восприятия, мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти) у подозреваемых полицейских.
    Ситуация в Княжичах
    Перестрелка в Княжичах. Названы высокопоставленные подозреваемые
    00:18 01.09.2017
    1935Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по факту гибели пяти правоохранителей в селе Княжичи Киевской области уже вручены подозрения троим лицам, ожидается вручение еще восьми подозрений.
    Антон Геращенко о вине полицейского, открывшего стрельбу в Княжичах. Видео
    Геращенко о судьбе полицейского, открывшего стрельбу в Княжичах 
    03:13 21.03.2017
    764Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как сообщил народный депутат Антон Геращенко, один из полицейских открыл огонь без предупреждения и тем самым спровоцировал перестрелку. По его словам, этот полицейский остался жив.
    Следственный эксперимент в Княжичах, где погибли пять правоохранителей
    В Княжичах повторно провели следственный эксперимент
    23:08 23.02.2017
    207Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    На место расстрела был привезен автомобиль полиции охраны, изрешеченный пулями. Цель повторного эксперимента - выяснить, кто и с каких позиций стрелял и после чьих действий погибли полицейские.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Первым стрельбу в Княжичах начал сотрудник полиции охраны - Луценко
    22:20 29.01.2017
    444Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как заявил Луценко, из уже ограбленного преступниками дома в Княжичах были похищены элитные спиртные напитки, что наводит следствие на мысль о причастности к этому полицейских.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем: в ситуации с Княжичами многое скрывают
    22:10 28.01.2017
    954Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Согласно информации народного депутата Мустафы Найема, которую он озвучил в субботу, ощущение того, что о трагедии в Княжичах "чего-то недоговаривали", было изначально.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Хроника 27 января: отравление ртутью Игоря Кононенко, версия Луценко по стрельбе в Княжичах
    11:16 28.01.2017
    3253
    Однопартиец по БПП в лице Андрея Гончаренко сообщил об отравлении Игоря Кононенко парами ртути. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своей версии стрельбы в Княжичах, идет подготовка к телефонным переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко о трагедии в Княжичах: приговор должны вынести к концу года
    21:46 22.01.2017
    301Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Как заявил Геращенко, прокуратура будет предъявлять обвинения нескольким должностным лицам киевской городской полиции, это будет обвинение в халатности, в том, что они не выполнили свои служебные инструкции.
    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Расстрел в Княжичах: родные погибших потребуют эксгумации тел – юрист
    10:27 19.01.2017
    882Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что решение применить дисциплинарные наказания к 20 полицейским абсолютно неравнозначно гибели пяти сотрудников спецподразделения.
    Ситуация в Княжичах
    Расследование по Княжичам проведено непрофессионально - эксперт
    23:13 18.01.2017
    225Взрыв в здании полиции в Ровно
    В эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Лосовский заявил, что при таком резонансном событии как перестрелка полицейских, их тела слишком быстро предали земле.
    Ситуация в Княжичах
    Перестрелка в Княжичах: с руководящих должностей уволены 7 офицеров
    17:58 18.01.2017
    653Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    В полиции сообщили, что в результате служебной проверки семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Нацполиции.
    Ситуация в Княжичах
    Перестрелка в Княжичах: к ответственности привлекли 20 полицейских
    14:27 18.01.2017
    821Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Согласно заявлению начальника Главного следственного управления Александра Вакуленко, степень наказания каждого из лиц, которых привлекли к ответственности, разная.
    На месте перестрелки в Княжичах
    Княжичи: и мертвые станут виновными
    20:00 17.01.2017
    2164Взрыв в здании полиции в Ровно
    МВД уже больше месяца не может огласить результаты внутреннего расследования инцидента в Княжичах под Киевом, когда сотрудники спецподразделения "КОРД" перестреляли коллег. Руководство боится признать свою вину.
    Гривны
    Хроника 13 января: падение гривны, пистолет Порошенко
    11:14 14.01.2017
    4898Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Накануне Нацбанк продолжил ослабление гривны, в Голландии через суд потребовали заблокировать ассоциацию Украины и ЕС, а Байден перенес визит в Украину.
    Ситуация в Княжичах
    Полиция установила виновных в перестрелке в Княжичах
    14:13 13.01.2017
    2380Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что уже сегодня или в понедельник к виновным в перестрелке в Княжичах будут применены меры дисциплинарного реагирования.
    Николай Мельник
    "НФ" поддержал бюджет в обмен на уговор не трогать Авакова - эксперт
    18:10 22.12.2016
    384Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Почему на заседании комитета ВР по расследованию трагедии в Княжичах не было кворума, объяснил в эфире Голоса Столицы эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Хамелеон из ГПУ. Почему Луценко изменил свое мнение по Княжичам и Авакову?
    14:34 22.12.2016
    8849Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Неожиданное заявление по трагедии в Княжичах сделал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, виновны в произошедшей стрельбе между правоохранителями должностные лица Нацполиции.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко выступил адвокатом Авакова по трагедии в Княжичах - Башловка
    09:39 22.12.2016
    404Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Адвокат Анатолий Башловка в эфире "ГС" заявил, что хладнокровная позиция главы МВД Арсена Авакова на событие фантастического масштаба, произошедшее в Украине в первый раз, просто поражает.
    Отчет Луценко о ходе расследования трагедии в Княжичах
    Отчет Луценко о ходе расследования трагедии в Княжичах 
    18:59 21.12.2016
    597Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Органами досудебного расследования проверяется возможная причастность 17 должностных лиц к совершению различного вида преступлений в контексте событий в Княжичах, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны