У следствия возникла необходимость установления расстройств психической деятельности (помутнение рассудка, нарушение восприятия, мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти) у подозреваемых полицейских.
Однопартиец по БПП в лице Андрея Гончаренко сообщил об отравлении Игоря Кононенко парами ртути. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своей версии стрельбы в Княжичах, идет подготовка к телефонным переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина.
Как заявил Геращенко, прокуратура будет предъявлять обвинения нескольким должностным лицам киевской городской полиции, это будет обвинение в халатности, в том, что они не выполнили свои служебные инструкции.
МВД уже больше месяца не может огласить результаты внутреннего расследования инцидента в Княжичах под Киевом, когда сотрудники спецподразделения "КОРД" перестреляли коллег. Руководство боится признать свою вину.
Органами досудебного расследования проверяется возможная причастность 17 должностных лиц к совершению различного вида преступлений в контексте событий в Княжичах, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".