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    Стрельба в Княжичах: высокопоставленного фигуранта восстановили в должности

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (138)

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    Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту восстановили в должности.
    Ситуация в Княжичах
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту, который проходит в качестве подозреваемого по делу о смертельное перестрелке в селе Княжичи Киевской области. Об этом сообщил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

    На месте перестрелки и гибели полицейских в Княжичах
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Перестрелка в Княжичах: преступление и наказание

    В ночь на 4 декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи возле Киева.

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    "Попытки сейчас привлечь к ответственности руководителей — это правильно, обоснованно. Но эти люди имеют право на защиту и имеют право высказывать свое мнение. В конечном этапе будет решение суда по вопросам виновности или невиновности Куряты и других сотрудников полиции. Эти решения судов — это они просто восстанавливаются на должностях, так как суд учитывал, что их уволили с должностей не по закону", — сказал Геращенко в эфире на телеканала "112 Украина".

    По его словам, в суд готовятся передать дела по отдельным руководителям в полиции в рамках расследования стрельбы в Княжичах. 

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    "На сегодня готовится или уже должно быть переданы дела по отдельным руководителям в полиции, службы охраны и уголовного розыска в суд Генеральной прокуратурой, тогда станет ясно, кто именно превысил свои служебные полномочия, кто дал приказ идти штурмовать автомобиль, который считали, что там бандиты, а там были полицейские, кто дал приказ стрелять", — заявил Геращенко.

    Ранее сообщалось, что подозреваемых в стрельбе в Княжичах полицейских проверят на вменяемость

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