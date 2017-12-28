Юрист: реформе конец - люди полностью разочаровались в полиции

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уровень преступности в 2017 году в Украине такой же, как и в 2016 году. Об этом 26 декабря заявил главный полицейский страны Сергей Князев.

По его словам, за 11 месяцев 2017 года в стране зарегистрировано почти 500 тысяч правонарушений. При этом количество раскрытых преступлений возросло на 40 тысяч, по сравнению с прошлым периодом.

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Кроме того, с начала года в Украине произошло 1242 убийства. И в 2017 году в этой категории зафиксирован самый высокий уровень раскрытия — почти 89%.

Подробнее работу полиции в уходящем году в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала юрист, криминолог Анна Маляр.

аккаунт Анны Маляр в Facebook Анна Маляр

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте роботу Нацполіції у 2017 році?

— Я б не була настільки оптимістичною, але потрібно бути об’єктивною. Є, справді, плюси, є мінуси в роботі, і я б хотіла запитати в Нацполіції, а що таке відбувається в тих кіосках, які в кожному нашому дворі є, на яких написано "Лото-маркет", бо, наскільки мені відомо, в КК є такий злочин — зайняття гральним бізнесом, і мені цікаво, чи хтось там притягнутий до відповідальності, і може поліція нам скаже відверто, хто кришує цей бізнес, який є злочинним? Бо коли ми чуємо про розкриття вбивств, це дуже цікаво, але треба говорити правду, що по відношенню до всіх інших злочинів вбивство завжди мало найвищий рівень розкриваності, тому що там, зазвичай, є труп найчастіше і тому там розслідування відбувається значно швидше, ніж ми говоримо, приміром, про шахрайство, де дуже великий процент прихованості, бо жертви не звертаються, і там практично немає розкриваності цих злочинів. А от цікаво, приміром, поговорити про гральний бізнес, що там розкрито?

Князєв сказав про 40 тисяч розкритих вбивств. Чи не зависока ця цифра? За рахунок якого ресурсу ця цифра? Чи просто намалювали?

— Я публічно вже висловлювала сумніви у тих цифрах, які подаються, але якщо у нас збільшується рівень злочинності, а він об’єктивно збільшується, то більшість розкриваності злочинів іде паралельно цій цифрі, і тому, по суті, тут немає збільшення розкриваності — збільшується кількість злочинів. Відповідно, залишається такий самий відсоток розкриваності, але він у кількісному виразі, звісно, більший, ніж у минулому році, бо у минулому році було менше. Але якщо говорити про ту цифру – 500 з чимось тисяч, це цифри 1996 року, коли в Україні був зафіксований пік рівня злочинності, але і тут, щоб бути об’єктивним, треба сказати, що це йдеться про зареєстровані злочини. За дослідженнями, які проведені в Україні нашими українськими кримінологами поліції відомо, зазвичай, про 51% вчинений злочин, тобто додайте ще половину і ви приблизно будете мати уяву, який рівень злочинності в Україні є насправді.

За словами Сергія Князєва, з початку року в Україні сталося 1 242 вбивства. В 2017 році в цій категорії зафіксовано найвищий рівень розкриття — майже 89%. Чи можемо ми говорити про навмисні вбивства, ненавмисні вбивства? Ще якісь? Який відсоток закладається тут?

— Я вам скажу, що, наскільки я аналізувала таке раптове зниження кількості вбивств, яке для мене не має пояснень, тому що немає об’єктивних умов в суспільстві для зниження рівня вбивств. Я зрозуміла, що там відділили, приміром, такі статті, як тяжкі тілесні ушкодження, які потягли смерть. Якщо ми говоримо про вбивство, воно є вбивство з необережності. Давайте подивимось з вами на останню гучну справу – вбивство журналіста Веремія. Дії одного зі співучасників кваліфікували як хуліганство, і у нас по статистиці буде засудження саме за хуліганство.

Але тут статистика 2017 року.

— Я просто розказую механізм, як це відбувається. Тобто виділяють якусь одну категорію вбивств, а всі інші, які теж, по суті, є вбивствами, вони вже в статистиці йдуть під іншою назвою, іншим шифром, і таке враження справляється, що вбивств стало менше. Але я розкрию таку таємницю, яку знають мої колеги, всі кримінологи, що зазвичай, це останні 30 років, які фіксуються, більш-менш статистика злочинів, відсоток вбивств завжди однаковий по відношенню до обсягу вчинених злочинів, і наша поліція, очевидно, про це не знає, і вони думають, що можна якось вдвічі-втричі за рік, за два скоротити кількість вбивств. Це не так. Це такий злочин, який найповільніше реагує на зміни в суспільстві, і у нас кількість вбивств може зрости лише за рахунок війни, але ні в якому разі не зменшитись.

За словами Сергія Князєва, в 2017 році поліцейським вдалося скоротити кількість крадіжок майже на 50 тисяч. Що це означає?

— Вона говорить для мене особисто про зневіру людей, які просто перестають звертатись до поліції, якщо це крадіжка не настільки суттєва матеріально для них, вони розуміють, що вони можуть з цією сумою розстатись чи з цією річчю. Вони не зв’язуються взагалі з правоохоронними органами.

Князєв зазначив про 1443 поліцейських за 2017 рік, які поранення отримали різного ступеня тяжкості на масових акціях. Як ви це прокоментуєте?

— Це якраз та сфера діяльності поліції, яку я зараховую до плюсів, і я особисто, це моє оціночне судження, я вважаю, що поліція справляється на сьогодні якраз з охороною масових акцій, тому що за цей рік було менше побитих людей, менше порушених прав людей на мирний протест. І коли я була в групі людей, які оцінювали діяльність за цей рік міністра внутрішніх справ, то саме цей критерій я виділяю як такий, який їм вдається, як і патрульна поліція. Тут теж будемо говорити, погано чи добре, але це точно працює краще, ніж все інше, що реформувалось в поліції.

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Але 1443 поранених, стосовно них застосовувалась сила?

— На жаль, поліцейський – це дуже небезпечна професія, і вони мають справу по роду своєї діяльності не з академіками чи акторами, які дуже позитивно налаштовані на процес спілкування, а з людьми, які збираються вчинити злочин, або його вчинили, і які дуже агресивно ставляться до поліції, бо це для них ризик втратити свободу.

Цих людей стало більше?

— Я б не говорила, що збільшується, тому що голова поліції говорив про те, що величезна кількість масових акцій була, тому і величезна кількість потерпілих з боку поліції, але це не розцінюйте за цинізм, але я скажу так: ми не дуже багато чули історій в цьому році про звіряче побиття тих, хто протестував. Ми все-таки зараз говоримо про те, що, на жаль, постраждали поліцейські. Це дуже прикро. Але разом з тим вони не позабивали до смерті у відповідь тих, хто протестував. Я вважаю, що порівняно з тим, що було, це досягнення.

Це також свідчить і про радикалізацію суспільства?

— Давайте будемо відверті, звісно, суспільство на сьогодні не просто радикалізоване, а в складному емоційному і психологічному стані знаходиться, і ми бачимо, вчора в новинах були три вибухи по країні, от зранку прокидаєшся, а вже три вибухи. Люди вже бояться навіть, страшно в громадський транспорт зайти, і це не тому, що погано чи добре працює поліція. Така ситуація в країні, і це, дійсно, налаштовує людей на радикальну поведінку. Друге – це невдоволення діями влади. Це теж викликає у людей радикалізацію настроїв. Тому так, поліція мусить на ці виклики відповідати. Але є такі речі, про них дуже мало говорять, але все одно кволо, але там реформи відбуваються, і приміром, я знаю, що реформовано в поліції, там об’єднали всі служби, які можуть на сьогодні реагувати на виклик громадян про те, що вчиняється злочин, і на сьогодні в невеличких містечках і селах поліція швидше приїжджає на виклики, тому що ту стару систему вже відмінили і діє інша. Про це чомусь не говорять, а це суттєво.

Напомним, нынешнее руководство правоохранительных органов не умеет раскрывать преступления, поэтому их деятельность практически парализована, считает адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.