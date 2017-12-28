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    Юрист: реформе конец - люди полностью разочаровались в полиции

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    (обновлено: )42643
    Статистика раскрытия преступлений улучшилась, потому что люди предпочитают не сообщать о них и не связываться с полицией вообще, заявила юрист.
    Национальная полиция Украины. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы 

    Уровень преступности в 2017 году в Украине такой же, как и в 2016 году. Об этом 26 декабря заявил главный полицейский страны Сергей Князев

    По его словам, за 11 месяцев 2017 года в стране зарегистрировано почти 500 тысяч правонарушений. При этом количество раскрытых преступлений возросло на 40 тысяч, по сравнению с прошлым периодом.

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    Кроме того, с начала года в Украине произошло 1242 убийства. И в 2017 году в этой категории зафиксирован самый высокий уровень раскрытия — почти 89%.

    Подробнее работу полиции в уходящем году в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала юрист, криминолог Анна Маляр.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як ви оцінюєте роботу Нацполіції у 2017 році?

    — Я б не була настільки оптимістичною, але потрібно бути об’єктивною. Є, справді, плюси, є мінуси в роботі, і я б хотіла запитати в Нацполіції, а що таке відбувається в тих кіосках, які в кожному нашому дворі є, на яких написано "Лото-маркет", бо, наскільки мені відомо, в КК є такий злочин — зайняття гральним бізнесом, і мені цікаво, чи хтось там притягнутий до відповідальності, і може поліція нам скаже відверто, хто кришує цей бізнес, який є злочинним? Бо коли ми чуємо про розкриття вбивств, це дуже цікаво, але треба говорити правду, що по відношенню до всіх інших злочинів вбивство завжди мало найвищий рівень розкриваності, тому що там, зазвичай, є труп найчастіше і тому там розслідування відбувається значно швидше, ніж ми говоримо, приміром, про шахрайство, де дуже великий процент прихованості, бо жертви не звертаються, і там практично немає розкриваності цих злочинів. А от цікаво, приміром, поговорити про гральний бізнес, що там розкрито?

    Мужчина в балаклава
    Украинское фото
    Опасное время. Предновогодний воровской бум по Украине

    Князєв сказав про 40 тисяч розкритих вбивств. Чи не зависока ця цифра? За рахунок якого ресурсу ця цифра? Чи просто намалювали?

    — Я публічно вже висловлювала сумніви у тих цифрах, які подаються, але якщо у нас збільшується рівень злочинності, а він об’єктивно збільшується, то більшість розкриваності злочинів іде паралельно цій цифрі, і тому, по суті, тут немає збільшення розкриваності — збільшується кількість злочинів. Відповідно, залишається такий самий відсоток розкриваності, але він у кількісному виразі, звісно, більший, ніж у минулому році, бо у минулому році було менше. Але якщо говорити про ту цифру – 500 з чимось тисяч, це цифри 1996 року, коли в Україні був зафіксований пік рівня злочинності, але і тут, щоб бути об’єктивним, треба сказати, що це йдеться про зареєстровані злочини. За дослідженнями, які проведені в Україні нашими українськими кримінологами поліції відомо, зазвичай, про 51% вчинений злочин, тобто додайте ще половину і ви приблизно будете мати уяву, який рівень злочинності в Україні є насправді. 

    За словами Сергія Князєва, з початку року в Україні сталося 1 242 вбивства. В 2017 році в цій категорії зафіксовано найвищий рівень розкриття — майже 89%. Чи можемо ми говорити про навмисні вбивства, ненавмисні вбивства? Ще якісь? Який відсоток закладається тут?

    — Я вам скажу, що, наскільки я аналізувала таке раптове зниження кількості вбивств, яке для мене не має пояснень, тому що немає об’єктивних умов в суспільстві для зниження рівня вбивств. Я зрозуміла, що там відділили, приміром, такі статті, як тяжкі тілесні ушкодження, які потягли смерть. Якщо ми говоримо про вбивство, воно є вбивство з необережності. Давайте подивимось з вами на останню гучну справу – вбивство журналіста Веремія. Дії одного зі співучасників кваліфікували як хуліганство, і у нас по статистиці буде засудження саме за хуліганство. 

    На месте гибели Павла Шеремета
    Украинское фото
    ...и это все об Украине: пытки, разгул радикализма, давление на СМИ

    Але тут статистика 2017 року. 

    — Я просто розказую механізм, як це відбувається. Тобто виділяють якусь одну категорію вбивств, а всі інші, які теж, по суті, є вбивствами, вони вже в статистиці йдуть під іншою назвою, іншим шифром, і таке враження справляється, що вбивств стало менше. Але я розкрию таку таємницю, яку знають мої колеги, всі кримінологи, що зазвичай, це останні 30 років, які фіксуються, більш-менш статистика злочинів, відсоток вбивств завжди однаковий по відношенню до обсягу вчинених злочинів, і наша поліція, очевидно, про це не знає, і вони думають, що можна якось вдвічі-втричі за рік, за два скоротити кількість вбивств. Це не так. Це такий злочин, який найповільніше реагує на зміни в суспільстві, і у нас кількість вбивств може зрости лише за рахунок війни, але ні в якому разі не зменшитись.

    За словами Сергія Князєва, в 2017 році поліцейським вдалося скоротити кількість крадіжок майже на 50 тисяч. Що це означає?

    — Вона говорить для мене особисто про зневіру людей, які просто перестають звертатись до поліції, якщо це крадіжка не настільки суттєва матеріально для них, вони розуміють, що вони можуть з цією сумою розстатись чи з цією річчю. Вони не зв’язуються взагалі з правоохоронними органами. 

    Князєв зазначив про 1443 поліцейських за 2017 рік, які поранення отримали різного ступеня тяжкості на масових акціях. Як ви це прокоментуєте?

    — Це якраз та сфера діяльності поліції, яку я зараховую до плюсів, і я особисто, це моє оціночне судження, я вважаю, що поліція справляється на сьогодні якраз з охороною масових акцій, тому що за цей рік було менше побитих людей, менше порушених прав людей на мирний протест. І коли я була в групі людей, які оцінювали діяльність за цей рік міністра внутрішніх справ, то саме цей критерій я виділяю як такий, який їм вдається, як і патрульна поліція. Тут теж будемо говорити, погано чи добре, але це точно працює краще, ніж все інше, що реформувалось в поліції. 

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    Але 1443 поранених, стосовно них застосовувалась сила? 

    — На жаль, поліцейський – це дуже небезпечна професія, і вони мають справу по роду своєї діяльності не з академіками чи акторами, які дуже позитивно налаштовані на процес спілкування, а з людьми, які збираються вчинити злочин, або його вчинили, і які дуже агресивно ставляться до поліції, бо це для них ризик втратити свободу. 

    Цих людей стало більше?

    — Я б не говорила, що збільшується, тому що голова поліції говорив про те, що величезна кількість масових акцій була, тому і величезна кількість потерпілих з боку поліції, але це не розцінюйте за цинізм, але я скажу так: ми не дуже багато чули історій в цьому році про звіряче побиття тих, хто протестував. Ми все-таки зараз говоримо про те, що, на жаль, постраждали поліцейські. Це дуже прикро. Але разом з тим вони не позабивали до смерті у відповідь тих, хто протестував. Я вважаю, що порівняно з тим, що було, це досягнення. 

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    Юрист о задержании криминальных авторитетов: виден непрофессионализм полиции

    Це також свідчить і про радикалізацію суспільства?

    — Давайте будемо відверті, звісно, суспільство на сьогодні не просто радикалізоване, а в складному емоційному і психологічному стані знаходиться, і ми бачимо, вчора в новинах були три вибухи по країні, от зранку прокидаєшся, а вже три вибухи. Люди вже бояться навіть, страшно в громадський транспорт зайти, і це не тому, що погано чи добре працює поліція. Така ситуація в країні, і це, дійсно, налаштовує людей на радикальну поведінку. Друге – це невдоволення діями влади. Це теж викликає у людей радикалізацію настроїв. Тому так, поліція мусить на ці виклики відповідати. Але є такі речі, про них дуже мало говорять, але все одно кволо, але там реформи відбуваються, і приміром, я знаю, що реформовано в поліції, там об’єднали всі служби, які можуть на сьогодні реагувати на виклик громадян про те, що вчиняється злочин, і на сьогодні в невеличких містечках і селах поліція швидше приїжджає на виклики, тому що ту стару систему вже відмінили і діє інша. Про це чомусь не говорять, а це суттєво. 

    Напомним, нынешнее руководство правоохранительных органов не умеет раскрывать преступления, поэтому их деятельность практически парализована, считает  адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

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