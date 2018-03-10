наверх
10.03.201821:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Вакуленко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    Украина попросила помощи у 14 стран по делу Шеремета
    13:59 03.04.2017
    446Годовщина убийства Павла Шеремета
    Заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что правоохранительные органы обратились за международно-правовой помощью к 14 странам, соответствующие поручения отправлены через ГПУ.
    На месте гибели Павла Шеремета
    Официальных подозреваемых по делу об убийстве Шеремета нет - Нацполиция
    17:22 08.02.2017
    167Годовщина убийства Павла Шеремета
    Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко заявил, что у следствия есть понимание, кто мог иметь отношение к убийству журналиста в качестве заказчиков, исполнителей и посредников.
    Журналист Павел Шеремет
    Нацполиция озвучила официальную причину смерти Павла Шеремета
    16:03 08.02.2017
    2154Годовщина убийства Павла Шеремета
    По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти известного журналиста является травматический шок и значительная кровопотеря.
    Ситуация в Княжичах
    Полиция установила виновных в перестрелке в Княжичах
    14:13 13.01.2017
    2380Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что уже сегодня или в понедельник к виновным в перестрелке в Княжичах будут применены меры дисциплинарного реагирования.
    Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко на заседании Кабмина докладывает об обнаружении архива Януковича
    Архив Януковича. Брать будете?
    09:04 17.12.2015
    1074
    В ходе спецоперации правоохранители нашли архив Виктора Януковича. Политолог Александр Кочетков высказал предположение, что Клюев мог оставить эти документы в качестве залога, чтобы выехать из страны.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД установило личности более 200 неопознанных тел в Донбассе
    04:12 06.10.2014
    528Война в АТО: картина без прикрас.
    В каждом областном управлении внутренних дел созданы специальные рабочие группы, которые будут заниматься приемом заявлений и взятием у родственников пропавших биологических образцов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги