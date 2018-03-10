Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
Байден открывает далеко не все интересное из его взаимоотношений с украинскими политиками и влияния на них, а сами политики уже даже не стесняются того, что были марионетками США, отмечает политолог Павел Рудяков.
Обама вылетел на вертолете из Капитолия, где проходила инаугурация, а затем с пересадкой на базе ВВС Эндрюс направился с семьей на отдых в Калифорнию. Байден выехал на поезде к себе домой в штат Делавэр.
Уходящий со своего постав вице-президент США Джозеф Байден заявил о "гегемонии" России в Восточной Европе. По его словам, если ВС США уйдут из региона, то Польше,Венгрии и Балтийским странам "придется перестраховываться".
Вице-президент США Джозеф Байден в последний раз за время своей каденции посетил Украину. Формальным поводом визита стало 25-летие установления дипотношений между странами. Фактическим – стремление дать указания о том, как жить при Трампе.
Накануне президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Киеве, в Минске прошли первые в этом году переговоры по Донбассу, а нардеп Надежда Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе.
Киев надолго испортил отношения с Россией, потерял выгодный российский рынок. Но и в Европу постмайданную Украину не пускают, а в американской политике после прихода новой администрации в Белом доме возможны серьезные изменения.
При Трампе США будут рассматривать Украину в контексте России: будет "ужасная" Россия - Украина будет нужна, будет "хорошая", договороспособная Россия - Украина будет не нужна, прогнозирует политолог Вадим Карасев.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".