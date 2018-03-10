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    Джозеф Байден

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 370
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    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин ответил Байдену на "сукина сына", заступившись за свою мать
    14:49 05.02.2018
    1827
    Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что если Джозеф Байден "до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он - просто особь".
    Допрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия в Оболонском районном суде
    Хроника 24 января: форум в Давосе, новые требования Венгрии, допрос Парубия
    09:20 25.01.2018
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    Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
    Джо Байден в Киеве. Архивное фото
    Байден заявил о регрессе борьбы с коррупцией в Украине
    04:31 24.01.2018
    5410
    Бывший вице-президент США посоветовал ответственным служащим Белого дома внимательно фиксировать, что говорят и что недоговаривают представители Украины, и проверять, как выполняются обещания.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Это американская история Украины. Рудяков о мемуарах Байдена
    19:03 26.12.2017
    1826
    Байден открывает далеко не все интересное из его взаимоотношений с украинскими политиками и влияния на них, а сами политики уже даже не стесняются того, что были марионетками США, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Джозеф Байден. Архивное фото
    Мемуары Байдена: Янукович и все, все, все
    18:37 26.12.2017
    1393
    Американский политик рассказал об "изгнании" Януковича из Украины, "молодом патриоте" Арсении Яценюке и сдержанных позициях Барака Обамы и европейских лидеров.
    Барак Обама под дождем
    Обама и Байден покинули Вашингтон
    23:24 20.01.2017
    617Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Обама вылетел на вертолете из Капитолия, где проходила инаугурация, а затем с пересадкой на базе ВВС Эндрюс направился с семьей на отдых в Калифорнию. Байден выехал на поезде к себе домой в штат Делавэр.
    Джозеф Байден
    Байден призвал противостоять российскому влиянию в Европе
    00:19 19.01.2017
    115Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Уходящий со своего постав вице-президент США Джозеф Байден заявил о "гегемонии" России в Восточной Европе. По его словам, если ВС США уйдут из региона, то Польше,Венгрии и Балтийским странам "придется перестраховываться".
    В ходе выступления Байдена в Давосе внезапно выключился свет
    Во время выступления Байдена в Давосе внезапно выключился свет 
    18:48 18.01.2017
    669Давос-2017 и новый мировой порядок
    Во время выступления вице-президента США Джозефа Байдена на Международном экономическом форуме в Давосе внезапно выключился свет.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве
    Он улетел, но обещал... Украина и Порошенко после Байдена
    13:38 17.01.2017
    2224Прощальный визит Байдена в Украину
    Вице-президент США Джозеф Байден в последний раз за время своей каденции посетил Украину. Формальным поводом визита стало 25-летие установления дипотношений между странами. Фактическим – стремление дать указания о том, как жить при Трампе.
    Джозеф Байден. Архивное фото
    Хроника 16 января: визит Байдена, новые требования МВФ, янтарные разборки в Олевске
    09:09 17.01.2017
    861Взрыв в здании полиции в Ровно
    Накануне президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Киеве, в Минске прошли первые в этом году переговоры по Донбассу, а нардеп Надежда Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе.
    Флаг Украины и герб России
    Украина и "стойло Российской империи". Как Киеву выжить без РФ и без США
    19:31 16.01.2017
    35232Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Киев надолго испортил отношения с Россией, потерял выгодный российский рынок. Но и в Европу постмайданную Украину не пускают, а в американской политике после прихода новой администрации в Белом доме возможны серьезные изменения.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев: Трамп выбирает между "хорошей" Украиной и "плохой" Россией
    17:31 16.01.2017
    20018Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    При Трампе США будут рассматривать Украину в контексте России: будет "ужасная" Россия - Украина будет нужна, будет "хорошая", договороспособная Россия - Украина будет не нужна, прогнозирует политолог Вадим Карасев.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Украина: последнее слово Байдена, первое слово Трампа
    16:27 16.01.2017
    2954Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Эксперт-международник Владимир Кушниренко считает, что отношение у Дональда Трампа к Украине уже сформировалось достаточно четко, а сейчас просто происходит детализация.
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Прощальный вояж Байдена: встреча с Порошенко и Гройсманом 
    16:07 16.01.2017
    928Прощальный визит Байдена в Украину
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Продолжение реформ обеспечит Украине международную поддержку – Байден
    13:05 16.01.2017
    367Прощальный визит Байдена в Украину
    Как заявил вице-президент США Джозеф Байден в ходе встречи с президентом Порошенко, украинским политикам необходимо поставить общее благо выше мелких интересов и разбирательств.
    Джозеф Байден и Петр Порошенко 16 января 2017 года
    Украина готова к плодотворному сотрудничеству с Трампом - Порошенко
    10:58 16.01.2017
    360Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться "среди первых приоритетов" нового руководства Соединенных Штатов.
    Брифинг Порошенко и Байдена
    Пресс-конференция Порошенко и Байдена 
    10:28 16.01.2017
    1461Прощальный визит Байдена в Украину
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. Смотрите полное видео брифинга.
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Прощальный визит. Переговоры Байдена с Гройсманом в Киеве 
    09:54 16.01.2017
    654Прощальный визит Байдена в Украину
    Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с вице-президентом США Джо Байденом поблагодарил его за "веру в Украину", а также за то, что "Украина была и остается в вашем сердце".
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Гройсман проводит встречу с Байденом
    08:04 16.01.2017
    653Прощальный визит Байдена в Украину
    После встречи с главой Кабинета министров вице-президент США проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. После переговоров ожидается выход к прессе.
    Николай Капитоненко
    Реальная поддержка США Украины свелась к дипломатической - эксперт
    23:24 15.01.2017
    806Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире ГС заявил, что США сохраняли поддержку Украины на минимальном уровне во время Администрации президента Барака Обамы.
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