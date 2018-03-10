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    Александр Новак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 473
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    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак: "Газпрому" насчитали штраф по транзиту, не указанный в контракте
    19:46 06.03.2018
    2128Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как отметил министр, суд "насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб".
    Александр Новак
    "Трехсторонка" по газу не планируется - Новак
    17:36 06.03.2018
    535
    Как заявил Александр Новак журналистам, трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Россия связала решение Стокгольма с газопроводами в обход Украины
    17:32 06.03.2018
    1233Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение арбитража Стокгольма подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток" и Северный поток-2".
    Газовое хранилище. Архивное фото
    В Давосе обсудили транзит газа через Украину
    16:10 24.01.2018
    2673Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В сообщении российского Минэнерго говорится, что транзит российского газа через Украину обсудили министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    В России заявили, что новые санкции США не влияют на "Северный поток-2"
    15:22 03.10.2017
    423США - Россия: санкции преткновения
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, несмотря на новые санкции США, российские нефтегазовые проекты продолжают реализовываться и никаких изменений не происходит.
    Александр Новак
    Новак: Украина не обращалась по возобновлению покупок газа РФ
    10:49 07.09.2017
    190
    По словам Новака, нужно смотреть на динамику заполнения хранилищ ПХГ Украины. Также многое зависеть будет от того, какая будет температура зимой.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Несмотря на санкции. Москва уверена в реализации "Северного потока-2"
    18:41 18.08.2017
    337
    Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
    Александр Новак
    В России назвали украинскую ГТС "технически и морально устаревшей"
    18:14 18.08.2017
    603
    Александр Новак, оценивая риски прокачки газа в Европу зимой через Украину, отметил, что украинская газотранспортная инфраструктура без модернизации неконкурентоспособна.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Киев оказывает "беспрецедентное давление" на "Газпром" - Минэнерго РФ
    18:33 11.06.2017
    4741
    Как сообщили в Минэнерго РФ, стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики: "В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину".
    Александр Новак
    Новак сообщил, когда Россия обсудит с ЕК проект "Северный поток-2"
    12:46 11.06.2017
    611
    Новак отметил, что на сегодняшний день все взаимоотношения по реализации проекта по "Северному потоку-2" строятся на коммерческой основе.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Новак: Россия хочет гарантий от ЕС о невзыскании Украиной штрафа с "Газпрома"
    22:43 26.05.2017
    1398Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество "Газпрома" не будет.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: Минэнерго РФ не получало обращений Украины по покупке угля
    18:04 17.03.2017
    459Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Отвечая на вопрос, обращались ли представители Украины в связи с нехваткой угля, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что официальных обращений не было.
    Александр Новак
    Новак: реализация "Турецкого потока" идет по графику
    20:47 10.03.2017
    361
    Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, укладку труб планируется начать в середине 2017 года, а запустить первую нитку - в декабре 2019 года.
    Александр Новак
    Белоруссия не погасила долг за российский газ - Новак
    19:59 10.03.2017
    383
    По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор и последняя не погасила задолженность за поставленный газ.
    Здание ОПЕК в Вене
    Генсек ОПЕК пошутил об автоматическом принятия РФ в организацию
    03:16 08.03.2017
    201
    Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе своего выступления на CERAWeek сообщил, что Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК.
    Александр Новак
    Новак в США: РФ хватит газа более чем на 50 лет
    07:36 07.03.2017
    432
    Говоря о влиянии санкций и низких цен на нефть на российские нефтегазовые компании, Новак отметил, что они сумели не только выстоять в сложной ситуации, но даже улучшить свои показатели.
    Александр Новак
    РФ уведомила ЕК об обеспокоенности низкими запасами газа в ПХГ Украины
    23:24 06.03.2017
    532Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем обсудил ситуация с газопроводом Opal, строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", надежность транзита газа через Украину.
    Александр Новак
    Новак: неопределенность на мировом рынке нефти сохраняется
    22:23 06.03.2017
    99
    По словам министра энергетики РФ Александра Новака, существует большая неопределенность на рынке, и эта неопределенность не уменьшается даже независимо от того, что цены стабилизировались.
    Александр Новак
    РФ не получала от Украины официальных обращений о покупке угля - Новак
    13:33 27.02.2017
    465Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам в ходе беседы, что обращений официальных от Украины по возможным закупкам угля в РФ не было.
    Александр Новак
    РФ рассчитывает на отмену решения суда по штрафу "Газпрому" - Новак
    19:58 29.12.2016
    1374
    Как заявил Новак, украинские коллеги дают устные заверения, что не будут применять ‎действие этого суда относительно транспорта (газа - ред.) в Европу, но юридически это возможно.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак: "Газпрому" насчитали штраф по транзиту, не указанный в контракте
    19:46 06.03.2018
    2128
    Как отметил министр, суд "насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Россия связала решение Стокгольма с газопроводами в обход Украины
    17:32 06.03.2018
    1233
    Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение арбитража Стокгольма подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток" и Северный поток-2".
    Александр Новак
    "Трехсторонка" по газу не планируется - Новак
    17:36 06.03.2018
    535
    Как заявил Александр Новак журналистам, трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями.
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