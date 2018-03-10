Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение арбитража Стокгольма подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток" и Северный поток-2".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество "Газпрома" не будет.
Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем обсудил ситуация с газопроводом Opal, строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", надежность транзита газа через Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение арбитража Стокгольма подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток" и Северный поток-2".