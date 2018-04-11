Россия обсудила с ЕК использование ГТС Украины с 2020 года

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг поставок российского газа в ЕС, отметив готовность России рассмотреть возможность задействования ГТС Украины с 1 января 2020 года.

"Александр Новак в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через территорию Украины. В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования", — говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.

Позже в министерстве уточнили, что речь идет о контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, сообщает Прайм.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.