наверх
11.04.201819:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Россия обсудила с ЕК использование ГТС Украины с 2020 года

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (891)

    (обновлено: )48602
    Глава Минэнерго РФ Александр Новак в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через территорию Украины.
    Газохранилище. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг поставок российского газа в ЕС, отметив готовность России рассмотреть возможность задействования ГТС Украины с 1 января 2020 года.

    Елена Лукаш
    Из личного архива Елены Лукаш
    Лукаш: кто-то по статье госизмена ответит за потерю транзита газа

    "Александр Новак в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через территорию Украины. В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования", — говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.

    Позже в министерстве уточнили, что речь идет о контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, сообщает Прайм.

    Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Часы на Спасской башне Московского Кремля
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство