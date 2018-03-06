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    Новак: "Газпрому" насчитали штраф по транзиту, не указанный в контракте

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (803)

    (обновлено: )721110
    Как отметил министр, суд "насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения спора по транзиту газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" назначил российскому холдингу штраф, который не был предусмотрен контрактом, передает телеканал "Россия 24".

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    "Мы четко понимаем, что Стокгольмский арбитражный суд принял ассиметричное решение относительно двух разбирательств — на поставку газа в Украину и на транзит газа через Украину. В одном случае он не принял условия, которые прописаны в контракте во внимание с требованием "бери или плати" определенных объемов, в другом случае — насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб", — сказал Новак.

    Новак уточнил, что из-за таких решений, контракты стали для "Газпрома" нерентабельны.

    "Таким образом, суд, по сути дела, сказал о том, что решил чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными. И "Газпром" принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", — объяснил он.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

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