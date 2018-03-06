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    Россия

    "Трехсторонка" по газу не планируется - Новак

    (обновлено: )43160
    Как заявил Александр Новак журналистам, трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями.
    Александр Новак
    РИА Новости

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Трехсторонних переговоров Украины, России и Еврокомиссии по газовому вопросу не планируется, это дело компаний, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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    "Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". Все эти вопросы должны урегулироваться между этими компаниями", — сказал Новак журналистам.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

    С другой стороны российская компания во вторник объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.

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