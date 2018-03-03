"Экономия" от НАК "Нафтогаз" вылезет украинцам боком - Землянский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике. Так, российский "Газпром" отказался поставлять Украине газ с марта этого года. План действий предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить около 15-20 миллионов кубометров газа в сутки.

Чтобы ввести это решение, Министерство энергетики и угольной промышленности уже обратилось в Секретариат Евросоюза. Кроме этого, "Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газа на 1 градус в день и на 2 градуса ночью. Согласно сообщению, это позволит снизить потребность в газе на 8-9%.

Читайте также: НБУ повышает ставку и… хоронит экономику

Почему украинцы расплачиваются за недальновидность Коболева ценой тепла в своих домах, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Давайте начнем с национального плана действий. На пять дней вводим контркризисные меры, переводим, в частности, энергогенерирующие мощности на мазут? Мазут наше все, да?

— Получается, что да. Интересно, а есть ли мазут с содержанием серы ниже 1%? Ведь по требованиям с 1 января мазут, который содержит больше 1%, не может использоваться на теплоэлектоцентралях, теплоэлектростанциях. Вот вам первый вопрос, ответа на который на сегодня нет. Я думаю, что нет по состоянию на сейчас мазута такого качества.

А мазут любого качества есть?

— Тоже очень большой вопрос относительно мазута, потому что переработки у нас нет как таковой. Мазут хранить негде. Так что я сильно сомневаюсь, что удастся перейти на мазут, по крайней мере, оперативно или в тех объемах, которые планирует Министерство энергетики.

Когда Вы были у нас в студии, мы говорили, что украинская энергогенерация не столь зависима от газа, сколько от угля. Сейчас ситуация изменилась?

— Ничего не поменялось. Взять к примеру те ТЕЦ, которые работают на газе, например, как в Киеве ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 – это газовые теплоэлектроцентрали. Соответственно, они используют газ для производства электроэнергии для производства тепла для населения. Соответственно, по таким вот ТЕЦам, в первую очередь, ударит сокращение объемов потребления. Естественно, это не самым лучшим образом отражается на функционировании оборудования тепловых электроцентралей.

Читайте также: Рост цен уже не остановить: новое за март

Какие оперативные резервы мазута как такового на наших ТЕЦах есть?

— Они минимальны. Конечно, они есть, они есть на каждой ТЕЦ, но они минимальны. Вообще вопрос достаточно насущный, почему это произошло. Для меня логика остается непонятной. Сказать, что, знаете, это подростковое поведение, мальчики меня обижают во дворе. Почему, собственно, глава "Нафтогаза" до этих пор не просчитывал эту ситуацию, почему довел ее до необходимости введения антикризисного плана. Вопрос — в компетентности господина Коболева, потому что такие конфликты не возникали ни в 2006 году, ни в 2009 году с "Газпромом", когда вообще останавливалось газоснабжение Украины. Никто из потребителей ни разу не пострадал. А теперь на ровном месте у нас просто такая ситуация.

В чем отличие? Тогда останавливались поставки газа из РФ, сейчас его и не восстанавливали. Что изменилось?

— Разница в том, что тогда вообще были сброшены на ноль поставки газа и транзит газа, то есть, транзита российского газа вообще не было как такового. Транзит сейчас идет, то есть, труба, условно говоря, подпирается, есть контракты с ЕС, есть собственная внутренняя добыча, есть компании, которые добывают собственный газ, есть газ в хранилище.

Почему Коболев рассчитывал на то, что "Газпром" начнет поставки с первого марта в условиях того, что мы находимся в состоянии высокого конфликта с Москвой, что могут возникнуть форс-мажоры. Почему не было подписано дополнительное соглашение, о котором говорит "Газпром"? Потому что по логике процесса вытекает, что допсоглашение должно было быть подписано, и никаких тогда вопросов бы не возникло. Естественно, "Газпром" понял, кому пакостить, что отражается на нашем с вами состоянии. Но пакостит он господину Коболеву, а страдаем мы, ведь нет свободных объемов на границе с западной Украиной, и мы не можем в Европе реверсом добрать газ, потому что сейчас в Европе холодно, и весь свободный газ разбирают. То, о чем предупреждают, что нельзя на 100% зависеть только от реверса. Вот, мы получили результат.

Читайте также: Устенко: Европа решает свои проблемы за счет рабочих рук украинцев

То есть, технически "Газпром" может влиять на ситуацию с газом, по крайней мере, такими действиями с давлением?

— Тут совокупность факторов. "Газпром" уменьшил объемы поставок до, я так понимаю, минимально законтрактованых. О чем все время говорилось? Чем больше газа в украинских хранилищах, тем стабильнее будет работать энергосистема. То есть, если сейчас в хранилищах было бы не 10, а 12 или 14 миллиардов кубов, то у нас бы не возникло вопросов, потому что в сутки мы могли бы поднять на 30, 40 миллионов кубов больше, чем можем поднять сейчас, и вопрос был бы снят технически на раз-два. Но этого не произошло. Мы шли постоянно по минимуму, потому что "Нафтогаз" умеет экономить. Но вот эта экономия вылезла нам боком.

Наши запасы в подземных хранилищах нам не помогут, несмотря на то, что мы их не исчерпали на ноль?

— Абсолютно. Просто речь идет не об общем количестве, ведь очень важно, сколько можно поднять в сутки? А в сутки сейчас в лучшем случае можно поднять 100 миллионов при сегодняшних запасах, а то, возможно, и меньше. Вот из-за этого и возник дефицит. Тоже, к слову, разночтения. "Нафтогаз" говорит о десяти, Минэнерго говорит о 20 миллионах суточной недостачи, то есть, не могут даже точно сказать, какой дефицит, сколько не хватает на сегодня.

У нас нет системы, которая позволяет точно мониторить?

— Вообще должна быть. В принципе, эта информация должна быть у "Нафтогаза" и Минэнерго.

Мы сможем выполнять свои обязательства по транзиту перед нашими европейскими партнерами?

— Мы продолжаем их выполнять. Газ то в трубе никуда не девается, поэтому он продолжает двигаться. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события, что будет происходить.

Говорят, что надо продержаться три, четыре, пять дней, пока не потеплеет.

— Да, погода стабилизируется.

До какой температуры мы должны дойти, чтобы все стало на свои места?

— Хотя бы до нуля, а желательно в плюс, но хотя бы до нуля градусов – это уже будет значительное сокращение потребления газа. Газа нужно гораздо меньше, чем при минус 10, 12 градусах для того, чтобы обогреть помещение.

Читайте также: Кого коснутся ограничение потребления газа?

Призыв снизить на градус среднюю температуру в помещении для населения повлияет на ситуацию?

— Естественно, снижение градуса сокращает, но еще раз у меня вопрос, почему население Украины должно платить за просчеты руководства "Нафтогаза", ведь это же ситуация, которая возникла исключительно из-за просчетов главы "Нафтогаза" господина Коболева.

К слову, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев высказал мнение, что потребление газа в Украине диктует политика, а не экономика.

Ранее директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что ограничение потребления газа не коснется бытовых потребителей.