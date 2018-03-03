Украина сократила потребление газа и продолжит экономить - "Нафтогаз"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украина благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта, и продолжит меры экономии, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в субботу.

"Благодаря оперативному внедрению плана реагирования украинской властью, а также высокому уровню гражданской сознательности украинцев, которые активно присоединились к акции "прикрути" и добровольно уменьшили температуру в своих домах на один градус, по оперативным данным, за минувшие сутки по всем областным центрам и крупнейшим городам Украины потребление газа сократилось на примерно 25 миллионов кубов (14%) по сравнению с 1 марта", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что благодарит европейских партнеров за то, что они помогли оперативно увеличить объемы поставок топлива из ЕС.

"Отдельно я хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые с поразительной готовностью откликнулись на наш призыв снизить температуру отопления на один градус… Мы призываем продолжать акцию до 6 марта, потому что каждый сэкономленный вами кубометр газа – это защита Украины от непредсказуемых действий россиян", – приводит компания слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.