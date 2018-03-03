Кого коснутся ограничение потребления газа?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава "Нафтогаз"» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года, несмотря на предоплату.

В последние дни из-за похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа — 200 млн куб. м. Кроме того, 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Глава НАК также отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления. Коболев добавил, что данные счета будут выставлены "Газпрому" за невыполнение контракта.

Подробнее о возможном ограничении потребления газа и конфликте "Нафтогаз" — "Газпром" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно настільки серйозна в нас загроза дефіциту блакитного палива? Що означає спеціальний режим споживання газу?

— Режим необхідної економії, вона дійсно необхідна. Ми маємо трохи обмежити споживання газу через дійсно високі рівні споживання. Але йдеться не про побутових споживачів.

Також можна регулювати подачу тепла, якщо є індивідуальне опалення.

— Так, якщо ви можете регулювати подачу тепла, то можна трохи зменшити подачу тепла чи на батареях, чи на будинку в цілому. Але в цілому цей режим економії про промисловість. Тобто, деякі великі промислові підприємства отримують обмеження на певний час, йдеться про 2-3-4 дні, їм буде обмежено певним чином подачу газу. Не відключено, не буде якихось катастрофічних наслідків. Але вони будуть змушені оглядатися на доступні обсяги газу. З іншого боку, я думаю, що європейські партнери ще раз подивляться на надійність наших російських сусідів, як постачальників і як людей, які здатні перетворити газ на зброю у будь-який момент, і сильно замисляться, чи потрібні їм додаткові газогони на кшталт "Північного потоку-2", який "Газпром" відчайдушно лобіює до будівництва.

У стратегічній перспективі це може бути навіть вигідно для України?

— У мене є враження, що це певна гра "Нафтогазу", який спеціально дуже швидко надіслав гроші до "Газпрому", розраховуючи на саме таку емоційну реакцію. І це правильно. Тому що це допомагає Україні вигравати.

Цей дефіцит газу все ж таки буде покриватися за рахунок реверсу? Або за рахунок запасів наших газосховищ?

— Який же реверс, якщо ми два роки просто купуємо в Європі газ, отримуємо його. Всі давно звикли, що ми споживаємо європейський, а не російський газ.

Або все ж таки цей дефіцит може бути покритий за рахунок газу з наших підземних газових сховищ?

— Дивіться, за обсягами в нас цілком достатньо газу. Серйозного якогось дефіциту немає, є певна кількаденна проблема з тиском цього газу. Чому вона виникла? Тому що "Газпром" насправді, крім того, що не поставив Україні газ, він ще знизив тиск у транзитній трубі. Знизив його з 60 необхідних атмосфер, але Україна продовжує підтримувати транзит, і Європа отримує той газ, який має отримувати за своїми заявками. Тому фактично ми зараз ще й підставили плече Європі і тримаємо транзит у належному стані. Ми всіх повідомили, я знаю, що всі необхідні заяви, листи про те, що "Газпром" це зробив, відправлені, що всі європейці про це знають. І я впевнений, що буде відповідна реакція.

Зараз фактично транзит забезпечується в тому числі за рахунок українського газу?

— Саме тому в нас таке високе споживання, що ми ще й підтримуємо транзит. Так.

Вчора в Єврокомісії заявили про те, що готові будуть виступити посередником на переговорах між "Нафтогазом" та "Газпромом" у випадку, якщо таке звернення від сторін буде. Тристоронні переговори здатні допомогти вирішити цю кризу?

— Ви знаєте, я не бачу особливої діючої кризи. Тому що кількаденні проблеми будуть вирішені українською стороною цілком самостійно. Інша справа, що Європа хоче мати гарантію, що Росія буде постачати їм газ, і вони в тому зацікавлені. Але при цьому не хочуть ображати росіян, як завжди в них "Газпром" має спеціальний статус, по факту він має більше прав, ніж будь-яка європейська газопостачальна компанія. Але в чому я впевнений, що Україна зараз все робить правильно.

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Як далі може розгортатися ситуація? Ми знову підемо до міжнародних судів? Чи повинна Україна тоді виконувати свої зобов'язання?

— Дивіться, по-перше, той самий "Нафтогаз" і той самий Коболєв вже заявили, що оскільки Москва порушила свої зобов'язання, то ми не будемо приймати до уваги принцип "бери або плати" у плані, що порушення вже сталося, і воно знімає з нас зобов'язання. Я думаю, що насправді все не буде так просто. Будуть довгі важкі перемовини за участі європейців, які хочуть всіх помирити, бо в них така мрія. Будуть довгі важкі перемовини з "Газпромом" про подальшу долю рішення Стокгольмського арбітражу, як саме воно має виконуватися. Мені зрозуміло, що, скоріше за все, "Газпром" не буде сперечатися з необхідністю заплатити, і вони це розуміють. Тому що інакше вони отримають величезні проблеми з європейськими контрагентами. І я впевнений, що "Газпром" буде максимально створювати проблеми для України в найближчий період. Але так само ми маємо певний запас міцності, ми маємо досвід роботи з європейськими партнерами і постачальниками. І я думаю, що в цій історії ми переможемо.

Вчора навіть говорили про можливу конфіскацію активів "Газпрому" в Європі.

— Якщо вони відмовляться платити, то там зрозумілий відносно європейського законодавства механізм, яким чином ми можемо отримати ці 2,5 мільярдів доларів, що вони нам винні, через їх європейські активи. Накладання арешту, конфіскація тощо — у європейському законодавстві здебільшого прописані механізми, принцип застосування яких зрозумілий.

Чи не будуть впливати на це політичні фактори?

— Ви знаєте, я не думаю, тому що є якісь базові речі, і для Європи такою базовою річчю є верховенство права. А така ситуація створила би тоді однозначно для багатьох маленьких країн ЄС ситуацію, що великим все можна, вам — нічого не можна. Це означатиме крах ЄС. Тому я впевнений, що ті речі, які вирішив суд, і які мають бути реалізовані, будуть реалізовані, в тому числі, якщо трибунал сказав, що має бути конфіскація активів "Газпрому", то так воно і буде. Але ще раз повторюю, я впевнений, що "Газпром" сплатить ці гроші.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что "Нафтогаз" прикрывает свою бездеятельность обвинениями в адрес "Газпрома".

А эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко ранее заявил, что Украина будет покупать газ у "Газпрома", даже не нуждаясь в нем.