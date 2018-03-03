НБУ повышает ставку и... хоронит экономику

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Страсти вокруг Нацбанка

В последнее время Нацбанк допускает довольно странные поступки. Продолжается эпопея с назначением руководства НБУ, которая превратилась в откровенную клоунаду. Официальный руководитель Валерия Гонтарева уже 9 месяцев пребывает за границей, и ее Верховная Рада никак не может уволить и назначить нового главу НБУ. Доходит до курьезов, когда сама Гонтарева возмущается тем, что парламент не хочет ее увольнять.

"Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет", – заявила она. Гонтарева призвала депутатов перестать откладывать данный вопрос и наконец-то утвердить Якова Смолия главой НБУ.

И.о. главы НБУ Яков Смолий оказался верным продолжателем идей Гонтаревой. Он позитивно высказывался о методах работы тети Леры, в том числе об устроенном ей "банкопаде", в результате чего банковская система страны потеряла треть финучреждений. Смолий также является лояльным нынешней власти, выполняя все приказы с Банковой.

Странная борьба с инфляцией

Поднятие учетной ставки преподносится, как борьба с инфляцией, однако выглядит такая борьба довольно странно. За последние полгода это уже четвертое повышение учетной ставки. Последний раз НБУ повышал ставку месяц назад — 26 января (с 14,5%до 16%). За этот период она выросла с 12,5% до 17%, то есть на 5,5 процентных пункта.

Если предыдущее повышение можно было бы хоть как то объяснить (это позволило немного сбить резкое подорожание доллара), то нынешнее рост ставки явно ни к селу, ни к городу. НБУ объясняет это высокими показателями инфляции в январе.

"В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за более существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы", – отмечают в НБУ.

Однако непонятно, каким образом НБУ остановит цены на топливо с помощью учетной ставки. Это что насытит рынок дешевым бензином? Или обеспечит страну дешевыми продуктами питания? По факту, это приведет к тому, что займы НБУ станут слишком дорогими, соответственно, будут дорогими и кредиты украинских банков. Не мудрено, что свои расходы на кредиты бизнес переложит на потребителей, соответственно, цены вырастут еще больше. Таким образом, Нацбанк, сам того не подозревая, раскручивает маховик инфляции.

Впрочем, не исключено, что Нацбанк это делает умышленно, разгоняя цены для того, чтобы правительство смогло наполнить казну за счет инфляционного налога. Ситуация со сбором налогов в этом году не такая радужная, как в прошлом году, поэтому не исключено что власть еще больше обвалит цены, чтобы собрать больше денег.

"Второй месяц подряд бюджетные доходы падают. В общий фонд государственной казны за январь-февраль поступило 100 млрд. грн. против прошлогодних 105 млрд. Но если январские показатели в определяющей степени были обусловлены базой сравнения (в январе 2017 почти не было возмещения НДС, то есть соответствующие суммы "сидели" в доходах), то по итогам двух месяцев этот момент почти исчез. Исчез из-за значительного увеличения возмещения НДС в феврале 2017 года.

Напомню, что государственный бюджет 2018 предусматривает рост доходов в общий фонд госбюджета на 21%. По факту двух месяцев имеем 5%. Только с минусом.

Экономика растет, цены растут, а бюджетные доходы падают. Парадокс", — написал экс-министр финансов Виктор Пинзеник на своей странице в Facebook.

"Хочу поздравить всех бизнесменов в очередным увеличением налога на деньги. Нацбанк увеличил учетную ставку до 17 процентов. Итого формула проста: комбанки берут 5-7 процентов + 17% = 23 процента. А теперь я называю Вам налоги по принципу все-про-все (полная совокупность всех платежей) в развитых странах:

1. Канада — 33%;

2. США и Япония — 28%;

3. Чехия — 37%;

4. Германия — 36%;

5. Польша — 34 %.

А вот в странах, совершающих экономический рывок ситуация как в Турции — 23%.

Теперь еще раз об Украине: 23% на деньги + 18% НДС + 20% на прибыль + на землю + на недвижимость + соцблок = около 40% от зарплат + непрямые платежи типа за прикурсоры и пр.

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И мне еще кто-то будет доказывать что Путин больше всего хочет развала нашей Державы? Как по мне — так это наш Нацбанк + мытари + нардепы. И при этом нардепы, как полагаю, несут главную ответственность.

Чудес не бывает. Высокими налогами и высокой стоимостью денег останавливают экономику, которая перепроизводит товары. Высокие же налоги во время падения и кризиса — это удавка на шее Государства. Нельзя выбирать людей, которые голосуют за такое…", — сокрушается на своей странице в Facebook председатель наблюдательного совета "Запорожский инструментальный завод" Алексей Литвин.

Нацбанк против украинской экономики

У экспертов и представителей бизнеса возникает все больше вопросов к НБУ — для чего он нужен, чьи интересы он обслуживает. Если НБУ выдает кредиты по 17%, а Европейский центральный банк — под 0,25%, то и школьнику понятно, какая экономика будет развиваться, а какая — стагнировать. К слову, несмотря на то, что в Евросоюзе такая низкая учетная ставка, показатели инфляции здесь небольшие. В 2017 году они, в среднем, составляли 1,8% 9в Украине — 13,7%). Выходит, уровень учетной ставки никак не зависит от инфляции, и НБУ в своих действиях руководствуются устаревшими понятиями середины 20 века. Политика удушения экономики и тушения пожара инфляции бензином (учетной ставкой) играет на руку экономике Запада, выбивая из игры потенциального конкурента.

"До каких высот теперь взлетят ставки по кредитам украинских банков?! Почему в других странах центробанки и правительства могут поддерживать национальные предприятия и население, а у нас нет? Судите сами, Банк Англии сохраняет базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Европейский центробанк пошел дальше, удерживает базовую ставку на уровне 0%, т.е. раздает деньги даром… Рекорд пока удерживает Швейцария, где процентная ставка составляет минус 0,75%, иными словами здесь решили доплачивать банкам за то, что они берут деньги в долг и кредитуют бизнес и население страны; цель такой политики – поддержать экономику и разогнать потребительский спрос. И кто теперь в Кабмине и НБУ будет утверждать, что наши производители конкурентны на европейском рынке, а население — платежеспособно?" — написал на своей странице в Facebook директор в Институт развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 1 п.п. до 17%. Выше, чем в Украине процентная ставка в Аргентине, Суринаме, Венесуэле, Конго, Гане, Гаити, Анголе,

Иране, Мозамбике, Египте. Всё!!! Поддержка малого бизнеса? Не, не слышали.

Доступ бизнеса к кредитным деньгам? Зачем?! Когда смотришь на соседей Украины по всем (!!!) мировым рейтингам примерно понимаешь глубину падения!

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Ожидаем увеличения оттока трудового ресурса, уменьшения налоговых поступлений, снижение деловой активности. Но это же не важно, правильно? Важно, чтобы НБУ был доволен!

Какой бизнес это выдержит и что нужно производить и какую услугу продавать, чтобы оправдать такие проценты по кредитам?! Особенно на фоне катастрофического падения покупательской способности потребителей, а так же их стремительного уменьшения!!! Ребята, можете воровать чуть медленнее, мы не успеваем зарабатывать!", — пишет на своей странице в Facebook Евгений Черняк, владелец холдинга Global Spirits (ТМ "Хортица").