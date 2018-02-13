Полховский: к концу года инфляция составит около 20%

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Национальном банке Украины считают, что рост цен на продукты спровоцировало не так увеличение спроса, сколько подорожание топлива и сырья. Отметим, за первый месяц 2018 года инфляция в Украине составила 1,5% против 1% месяцем ранее. В нацрегуляторе надеются, что более жесткая монетарная политика решит проблему.

Но с этой позицией не согласен глава Набсовета НБУ Богдан Данилишин. По его мнению, сейчас на инфляцию влияют не потребительские настроения, а производители, которые повышают цены на продукцию, а тут Нацбанк бессилен. Глава Набсовета предлагает ввести максимальные торговые наценки, понизить ставку НДС для производителей продуктов и способствовать развитию конкуренции на рынках. По мнению Данилишина, это все в комплексе с монетарной политикой НБУ поможет взять инфляцию под контроль.

Читайте также: Устенко: Нацбанк пожертвовал экономическим ростом, а значит…

Подчеркнем, что Кабмин планировал в 2018 году снизить показатель инфляции до 9%, а в госбюджет-2017 была заложена инфляция в 8,1%.

Как сократить инфляцию и поможет ли в этом государственное регулирование цен, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Это регулирование цен сможет помочь снизить инфляцию? Насколько серьезна роль жесткой монетарной политики в этом деле?

— Давайте определимся с несколькими параметрами для обсуждения этого вопроса. Во-первых, инфляция в январе месяце у нас вместо прогнозных 1%, составила 1,5%. С такой динамикой у нас до конца года будет инфляция порядка 18-20%. Это раз. Вторая вещь — нам международные институции на сегодня отказываются предоставлять транши для того, чтобы компенсировать наши золотовалютные запасы, экспортные и импортные операции. Это вторая вещь. Есть третий фактор — куча популистских обязательств, как фактических, так и прогнозных — поднятие пенсий, поднятие заработной платы. Этот фактор тоже тревожит наш бизнес. Эти три фактора по большому счету серьезно давят на наш кошелек. Переходя к вопросу о фиксировании цен, здесь можно сказать следующее. Понимаете, когда у нас индекс экономической активности возрос, то некоторые экономисты говорят: ура, мы со 166 места поднялись до 150 места. Нужно говорить о том, что у нас по большому счету, в принципе, нет экономических свобод в Украине, а действуют исключительно монополисты. Монополист, как правило, может творить все, что хочет. И даже попытки зафиксировать по каким-то позициям цены, исходя из 5-10-30% от себестоимости, тоже ни к чему не приведут, потому что структура себестоимости у нас, к сожалению, закрыта, и каждый творит все, что хочет. Путь государственной фиксации цен не решает глобальную проблему уничтожения монопольной структуры экономики и ни к чему не приведет, кроме появления дефицита и роста цен.

То есть вы являетесь противником госрегулирования цен?

— Однозначно. Госрегулирование цены ведет к дефициту.

Ранее у нас было госрегулирование цен. На какие позиции обычно оно распространяется?

— Понимаете, госрегулирование цен у нас было на хлеб, на молочку. Но в этой ситуации у нас же вводили так называемые социальные хлеба, где государство снижало требования к качеству хлеба, к определенной структуре его наполняемости. То есть, по большому счету это некачественные ненужные продукты, которые в принципе никто не покупал. Нужно еще одну вещь понимать, без решения проблемы развития малого, среднего бизнеса, у нас по большому счету эти цены будут даже больше, чем в Европе. Хотя сегодня они и так уже на уровне европейских цен.

Читайте также: Гончаров: есть три цены гривны

Насколько серьезное место у повышения цен на энергоносители? В целом на инфляции как это отобразилось?

— В этой ситуации тоже немножко есть лукавства. Хотя, может быть, есть элементы троллинга. Данилишин заявил, что если мы выполним те параметры, о которых он заявил, мы обуздаем инфляцию в середине 2019 года. Но 2019 год, середина 2019 года — это после президентских выборов. Что касается роста цены в связи со стоимостью энергоносителей и сырьевых составляющих, нужно понимать следующий момент. Тут тоже элемент лукавства. Потому что, как правило, все энергоносители мы покупаем на фьючерсах, и поэтому нынешняя цена сформировалась по большому счету 3-4 месяца назад. Таким образом, определенные органы в состоянии провести ряд мероприятий для того, чтобы компенсировать эти цены и чтобы скачка цены не было. Однако, эти мероприятия не провели, поэтому цена пошла вверх. Это первый фактор. И второй фактор — это, конечно, что они приобретаются за валюту, за доллары. Исходя из того, что рост доллара у нас, к сожалению, в декабре-январе произошел достаточно интересно, поэтому чтобы скомпенсировать убытки, цены на энергоносители подняли. Опять же монополист у нас играет основную роль. Понижение сегодня курса доллара относительно той же гривны у нас, к сожалению, не отобразилось в падении цены нефтепродуктов на рынке, что говорит о слабости государства в части своей основной функции.

Какую роль играет повышение учетной ставки НБУ во всех этих процессах?

— Наверное, там немножко не так. Наоборот, повышение учетной ставки снижает доступ потенциальных заемщиков на рынок денег, и тем самым формирует в определенной степени дефицит гривны, что влечет за собой и понижение цены. Но нужно понимать, если на рынке гривны больше, чем товара, то естественно, цена товара растет. Если гривны меньше, чем товара, то соответственно, цена товара будет падать. Это базовые законы экономики. Поэтому поднятие учетной ставки НБУ тем самым снижает доступ потенциальных потребителей к гривне, и для того, чтобы побороть инфляцию, это правильный путь. Но он, к сожалению, не является базовым для того, чтобы обуздать инфляцию и стабилизировать экономику Украины. Еще раз хочу повторить, что на сегодня Украина находится на 150 месте по индексу экономических свобод.

Что нужно сделать для того, чтобы замедлить инфляцию?

— Три фактора. Решить вопрос с монополиями. Это первый фактор. Второй фактор — это по большому счету развязать свободу для малого и среднего бизнеса. То есть, снять очень много регуляторных ограничений. По большому счету, вернуться, может быть, к либеральной экономике, которая была в начале 90-х годов, которая дала толчок предпринимательству. И сделать хотя бы на этом этапе упор на самозанятости населения. Мы помним, что ранее было принято решение недействующие счета малых предпринимателей облагать ежемесячными налогами, тем самым не допуская широкие массы населения к элементарному — самозанятости. Хотя бы дайте людям самостоятельно заработать. Даже на этапе разовых операций, непостоянных. Но здесь мы эту ситуацию отсекли. Поэтому свобода предпринимательства и ликвидация монополий во всех сферах бизнеса. И, конечно проблема коррупции. Мы говорим о том, что к государственному бюджету имеют доступ исключительно те же монополии, о которых мы говорили. Используя свои рычаги, они перераспределяют средства в свой карман.

Например, касательно рыночной цены на газ. Опять же, двоякая ситуация. С одной стороны, мы говорим, что нам нужно ограничить рост цен, с другой стороны, мы говорим о том, что должны ввести рыночную цену на газ. Но давайте поговорим о том, что Украина добывает порядка 15-20 миллиардов кубометров газа самостоятельно. И с другой стороны, чуть меньше покупает за рубежом. Да, мировая рыночная цена одна, но наша внутренняя цена совсем другая. Но мы продаем весь газ на внутреннем рынке по мировым ценам. Куда идет разница цены? Она идет через бюджет, через компенсации тем же, кто контролирует те или иные монопольные структуры.

К слову, экономист, глава ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос считает, что властям следует регулировать цены на бензин, а не на молоко и хлеб.