Эксперт: власть наполняет бюджет только за счет инфляции и девальвации

Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины ожидает стабилизации с курсом гривны в ближайшее время. Так, заместитель председателя НБУ Олег Чурий подчеркнул, что нацрегулятор не видит никаких проблем на валютном рынке, а девальвацию нацвалюты спровоцировал сезонний фактор.

"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы, и мы постоянно присутствуют на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы — около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим. У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель — месяцев максимум, ситуация должна изменится", — отметили в Нацбанке.

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Почему власти выгодна девальвация гривны и как с ее помощью наполняется госбюджет, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

В начале прошлого года тоже наблюдалась девальвация гривны, которую объясняли сезонным фактором, но так сильно у нас валюта не обесценивалась, как сейчас. Проблема не только в спаде деловой активности аграриев?

– Начиная с 2014 года, НБУ практически все, скажем так, пики девальвации гривны объясняет сезонными факторами. Если мы поднимем объяснения фундаментальных причин обесценивания гривны, которые звучали из уст чиновников, начиная с 2014 года, то постоянно звучат попытки объяснить достаточно простыми причинами: называются сезонные факторы, еще называют иногда выходные дни в США – такой набор факторов, который на самом деле не может оказывать такого существенного влияния на курс национальной валюты.

Также некоторые эксперты говорят, что в начале года НБУ искусственно занижает курс гривны, чтобы обеспечить выполнение бюджета.

– Дело в том, что адвокатов сильной гривны нет ни в правительстве, ни в НБУ. Наши чиновники заинтересованы в том, чтобы гривна девальвировала, причем значительно глубже, чем сейчас.

Причина достаточно простая. Те показатели бюджета по доходам, которые нарисованы на текущий год в госбюджете, невозможно выполнить при стабильном курсе национальной валюты. Поэтому, естественно, чтобы выполнить тот бюджет, который сформирован, чтобы продолжать выплачивать обесцененные зарплаты и пенсии, необходимо девальвировать нацвалюту, чтобы увеличить поступление в доходную часть бюджета, так как у нас значительная часть экономики формируется за счет экспорта сырья.

Поэтому, если мы посмотрим на данные прошлого года, мы увидим, что налоговые поступления возросли на 20-30% в то время, как экономика, ВВП в целом выросли на 2%. Точно такие же показатели мы увидим по данным экспорта. Физически объемы экспорта практически не изменились, то есть, они находятся на тех же показателях, на которых находились еще в 2016 году, зато в денежном выражении, в гривневом эквиваленте экспортные поступления увеличились на 20-30%.

Таким образом, все это обеспечивается за счет девальвации денежной валюты.

Получается, что экономика работает в инвалюте, а внутренние операции происходят в гривне? Значит, всем чиновниками фактически выгодно, чтобы гривна девальвировала? torange.ru Что удержит гривну от очередного падения? Мнение эксперта

– Необходимо учитывать два фактора. Первый фактор: политика НБУ и правительства определяется с огромным удельным весом политического лоббизма финансово-промышленных групп.

То есть, финансово-промышленным группам, которые экспортируют сырье, выгодно, чтобы гривна девальвировала, потому что тогда они получают значительную курсовую разницу, то есть, они получают экспортную выручку в валюте и меняют ее на гривны. Если курс гривны упал, то они получают значительно больше гривен, им проще рассчитаться с бюджетом по налогам, проще выплатить зарплаты сотрудникам.

Учитывая то, что они имеют колоссальные инструменты лоббирования своих интересов как в правительстве, так и в ВР, так и в НБУ, они, естественно, будут всеми мерами продвигать политику слабой гривны.

Второй фактор: когда экономика практически не растет, чтобы хоть как-то выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам есть два механизма. Первый механизм – это инфляция, и второй механизм – это девальвация национальной валюты. С помощью двух этих механизмов можно спокойно наполнять бюджет даже без растущей экономики, что наше правительство и делает.

Ранее Чурий, комментируя рост курс доллара и евро, утверждал, что гривна после январского падения стабилизируется в течение года. Теперь там заявляют, что ситуация должна измениться в ближайшее время. В какую сторону изменится ситуация с валютным курсом?

– Думаю, что эти фразы практически невозможно интерпретировать в реальных цифрах. Если вспомнить, как комментировали чиновники НБУ девальвацию национальной валюты… Они, например, говорили, что ниже 12 гривен за доллар они курс не видят. Или 14 гривен за доллар – это потолок, больше гривна не будет опускаться. Вот примерно тоже самое звучит из уст нынешних руководителей НБУ.

Они будут говорить все, что угодно, они будут говорить, что гривна стабилизируется в течение недели, месяца, в течение полугода. На самом деле, если не поменяется кардинально политика правительства НБУ, если не будут отсечены механизмы влияния финансово-промышленных групп от принятия управленческих решений, если НБУ не осознает, что для развития экономики, для повышения благосостояния населения необходимо гривну укреплять, а не девальвировать, пока этого изменения мировоззрениях в умах чиновников не произойдет, мы никогда не увидим стабильный курс национальной валюты.

Что не так? Гонтарева несколько дней назад сказала, что украинская банковская система одна из лучших в мире.

– Это можно было бы расценивать как очень неудачную шутку. Если мы посмотрим по показателям, то 56% активов банковской системы Украины принадлежат государственным банкам. То есть, в принципе, можно сделать еще один волевой прыжок, сформировать 100% банковских активов в государственных банках, создать один государственный банк и вернуться во времена СССР.

Тогда получается, что советская банковская система – это была лучшая система, если так интерпретировать слова Гонтаревой. У нас все идет к тому, что государственные банки уже доминируют на рынке, 56% активов принадлежит государственным банкам, но если еще сделать одно волевое усилие, то можно довести этот удельный вес и до 80-90%.

Чурий говорит, что в течение нескольких недель или нескольких месяцев гривна может остановиться в хорошем смысле. Каков Ваш прогноз, через сколько она может остановиться? Украинское фото Корнейчук о "письмах" Порошенко: "вброс" координировался Банковой

– Я думаю, что равновесное значение на сегодняшний день находится за пределами 29 гривен за доллар для того, чтобы выполнять показатели принятого государственного бюджета, то есть, гривна будет девальвировать и дальше.

К сожалению, насколько показывает сейчас курсовая динамика, мы не получим, скорее всего, весной и летом этого года традиционную курсовую передышку, когда курс гривны стабилизируется и даже укрепляется. Вполне возможно, что гривна будет девальвировать, условно говоря, до 29 и дальше, а весной и летом будет просто небольшой период стабилизации, но без укрепления национальной валюты. А осенью нас ожидает очень напряженный девальвационный трек, который будет связан с тем, что будут усиливаться объемы внешних выплат.

Соответственно, на фоне отсутствия кредитования со стороны МВФ, со стороны наших западных финансовых доноров ситуация будет только ухудшаться.

Напомним, экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что без транша МВФ нынешняя девальвация покажется оптимистическим сценарием.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ослабление курса гривны обусловлено отсутствием очередного транша от Международного валютного фонда.