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    Сенат США перенес голосование по временному бюджету

    (обновлено: )9410
    Сначала планировалось, что сенаторы проголосуют по бюджету в ночь на понедельник (утром по киевскому времени), однако позже голосование отложили на полдень (19:00 по Киеву).
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Сенат конгресса США перенес голосование по временному трехнедельному бюджету на полдень понедельника (19.00 по киевскому времени), что означает продолжение паузы в работе правительства.

    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason
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    Первоначально планировалось, что сенаторы проголосуют по бюджету в ночь на понедельник (утром по киевскому времени).

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    Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры по бюджету. "Мы еще не нашли пути вперед", — заявил в воскресенье журналистам Шумер.

    В свою очередь, координатор фракции республиканцев Джон Корнин на вопрос журналистов, продолжится ли "шатдаун" в понедельник, ответил утвердительно.

    Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. "Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.

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