Что удержит гривну от очередного падения? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несмотря на приближение выборов, Украина обязана продолжать реформы в 2018 году, поскольку это — ее обязательство перед Международным валютным фондом, без сотрудничества с которым Украина не сможет выполнять свои долговые обязательства. Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош. Такого же мнения придерживается министр финансов Александр Данилюк. По его словам, разрыв отношений с МВФ негативно скажется и на гривне.

При этом последние прогнозы свидетельствуют, что в первом квартале 2018-го курс нацвалюты будет снижаться до 29 гривен за доллар, а в течение апреля-сентября вырастет до 27-28 гривен.

Читайте также: Есть ли жизнь без МВФ? Украину ждет или дефолт, или экономический рост

Насколько гривна зависима от МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Від чого залежить наша національна грошова одиниця? Що її послаблює, що зміцнює? РИА Новости Украина Евгений Котенко Устенко: не будет денег от МВФ, не будет никаких денег вообще

— Як неодноразово ми обговорювали, є дві групи чинників, які впливають на курс національної валюти. Одна група представляє собою чинники ринкові. Наприклад, зараз у нас немає фіксованого курсу, тобто є ринкові чинники — попит, пропозиція — які змінюють курс постійно. Друга група чинників така базова, макроекономічна — залежно від того, який стан нашої економіки, як змінюється ситуація на сировинних ринках, на яких країна реалізовує свої експортні товари, від очікувань імпортерів і так далі. В цьому певне важливе значення має здатність України підтримувати рівень національної валюти, в тому числі міжнародних резервів. За рахунок того, що Україна має свої зобов'язання по зовнішнім боргам, які вона обслуговує, на жаль, зараз ситуація складається так, що ми залежимо від кредитів МВФ в цьому напрямку, і тому оці всі чинники, вони впливають на довгострокові, короткострокові перспективи. Також є сезонні фактори, тому тут багато про що можна казати. Якщо повернутись до теми з МВФ, то, дійсно, міністр фінансів в своєму відомству відповідає за обслуговування боргів, і ще коли напередодні Нового року він озвучував прогнози, здається там до 29,4 гривень за долар на 2018 рік, ці прогнози впливають безпосередньо на його роботу, на можливість обслуговування боргу, якщо гривня, скажімо, подешевшає, то складніше буде зовнішні борги обслуговувати. Проте легше буде внутрішні борги обслуговувати, які в національній валюті.

Саме міністерство фінансів впливає на курс національної валюти?

— Ні, тому зрозуміло, що міністр хвилюється, всі інструменти для оперативного підтримання знаходяться в руках Національного банку, а Національний банк в нас поки… нам от нещодавно заступник голови НБУ, буквально тиждень назад, заявив, що ситуація — контрольована, що ситуація з падінням курсу національної валюти після Нового року якраз пов'язана з сезонними факторами, тому немає виручки в аграрному секторі, зараз імпортери накопичують валюту для закупівлі нових товарів на наступний рік для їх продажу в середині. Тобто багато цих чинників. І дійсно, якщо в 2018 році в цілому ми можемо очікувати коливання не такі суттєві, от бачите, є прогнози, що гривня весною буде укріплюватись — це також сезонні фактори, то розрив суттєвих відносин з МВФ безперечно призведе до того, що Україні треба буде десь брати цю валюту. Скажімо так, МВФ дає гроші Україні, НБУ за ці кошти формує резерви, без права їх використовувати для підтримки курсу національної валюти. Зараз близько 18,5 млрд доларів є в НБУ, і якщо гіпотетично станеться так, що МВФ до кінця року не буде нас підтримувати, то зараз такого потоку по обслуговуванню боргів немає, і, в принципі, резервів — більше, ніж достатньо, якщо подивитись на цифру. НБУ сказав, що порядку 50 млн доларів витратив з початку року на підтримку курсу національної валюти, але навіть такий жахливий сценарій — 100 мільйонів на місяць, то на 12 місяців це буде мільярд, і порівняно з резервами в 18,5 мільярдів, це так ще нічого. Інша справа, що коли в 2019 році вже підуть великі виплати по боргам, то ми вимушені будемо все ж таки підтримувати нормальні відносини з МВФ, але рік часу піде на ці всі юридичні процедури, на прийняття законів, і сподіваюсь, суспільство буде до цього відноситись відповідально, і наші політики.

Підвищення соціальних стандартів також тисне на гривню?

— Тут є два аспекти — є інфляція, а є валютний курс. Дійсно НБУ визнав, що його оцінки інфляційні на 2017 рік не справдились, тому що виросла мінімальна заробітна плата набагато більше, там десь в два рази в 2017 році, але це вплинуло, по оцінкам НБУ, на 1% річної інфляції протягом року. Зараз збільшили з 3 200 до 3 700 гривень, точно так цифру не згадаю з ходу, це також підвищення соціальних стандартів, але відносно, в процентному відношенні, такого ми не бачимо. Тут же двостороння ситуація. Збільшення витрат призводить до пожвавлення економіки, тому що люди, отримуючи кошти, їх витрачають і економічні суб'єкти отримують прибуток, це позитивно впливає на ВВП. Що стосується можливості втримання курсу національної валюти за рахунок цього, ви бачите, що там більш ніж 13% інфляції за 2017 рік, але знецінення гривні — порядку всього 3% за 2017 рік. Тобто тут такого прямого виходу нема. Найбільш незабезпечені верстви, навіть якщо вони отримують трошки більше грошей, вони купляють товари, а не долари, вони хочуть підняти реально свій рівень життя за рахунок споживання, а не за рахунок того, щоб десь пару доларів додатково відкласти, так воно не працює.

Читайте также: Газ в свисток. Тарифы формируют дефицит бюджета и аппетиты олигархов

Як на курс гривні впливають маніпуляції з обліковою ставкою?

— Те ж саме. Підвищення облікової ставки в основному впливає на ситуацію на кредитному ринку, на ринку депозитів, і НБУ постав перед дилемою, так сказати, продовжувати знижувати процентну ставку, показуючи покращення ситуації, чи все ж таки її збільшити, тому що низька ставка на депозити, вона дестимулює ці депозити, тоді вкладники починають виймати кошти з депозитів і купляти вже іноземну валюту, тоді от якраз це і впливає. Тому підвищення дещо облікової ставки НБУ, воно якраз і призвело до того, що зупинився відтік депозитів, і по результатам року ми маємо приток депозитів в банківській системі. Відповідно, в цілому курс втримався.

Между тем, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак одну из причин падения гривны видит в том, что в конце года из госбюджета начинают тратить огромные суммы. В эфире "ГС" он отметил, что от дальнейшего снижения курса нацвалюту спасет изменение законопроекта об Антикорсуде под требования МВФ.