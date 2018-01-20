Устенко: не будет денег от МВФ, не будет никаких денег вообще

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Минфин Украины не исключил, что Киеву придется искать альтернативу Международному валютному фонду.

"Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, Данилюк сейчас воспринимается как один из очень прагматичных и симпатичных украинских политиков в Вашингтоне, по крайней мере в офисе Международного валютного фонда.

"И в общем-то ответственность за фондирование дефицита государственного бюджета во многом лежит на Данилюке, гораздо в меньшей степени — на Национальном банке Украины, и сам весь Кабмин особенно не может взять на себя полную ответственность. Данилюк согласен брать на себя эту ответственность и он очень четко понимает, что если нет Международного валютного фонда, то нет никаких других денег в принципе. Непокрытая потребность Украины в этом году, по моим расчетам, составляет 7 миллиардов долларов. Для обеспечения финансовой стабильности, выдержки существующего курса и отсутствия тренда на снижение золотовалютных резервов нужно как-то искать возможность для покрытия этих семи миллиардов долларов", — сказал РИА Новости Олег Устенко.

По его словам, фактически от МВФ можно было получить в этом году порядка 3 млрд долларов, еще около 2,5 млрд долларов должно были зайти от европейцев, и Минфин Украины планировал самостоятельно выйти на внешние рынки заимствования капитала и попытаться одолжить деньги там.

"Но, если нет Международного валютного фонда, то ты не только не получишь денег от всех этих международных финансовых институтов, ты не сможешь получить деньги самостоятельно на внешнем рынке заимствования капитала — доступ туда тебе будет закрыт. И это реально серьезнейшая проблема", — подчеркнул Устенко.

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Он отметил, что по определению, министр финансов должен быть прежде всего обеспокоен покрытием дефицита госбюджета, который в этом году составляет порядка 2,5 млрд долларов.

"Но там не все так страшно, потому что на самый крайний случай можно крутить инфляцию: ты печатаешь гривну (но это самый плохой вариант) и этой необеспеченной гривной, получается, покрываешь бюджетный разрыв. Насколько я понимаю, Данилюк обеспокоен финансовой стабильностью в целом, потому 4 миллиарда долларов, которые мы должны будем вернуть в этом году по внешним долгам, идут из двух основных источников — со счетов Нацбанка и со счетов Минфина. Поэтому Данилюк и пытается посылать такие сигналы в украинский политикум, в украинский парламент: мол, ребята, не балуйтесь, иначе можем лишиться денег вообще, и не я в этом будет виноват", — пояснил Устенко.

Эксперт особо подчеркнул, что МВФ особо строг в своих требованиях и на сто процентов не снимет своего условия касательно Антикоррупционного суда и приватизации.

"Если раньше они рассматривали приватизацию как средство уменьшения расходов будущих периодов дефицита государственного бюджета, то теперь это отошло на второй план. Сейчас требование МВФ о приватизации звучит буквально так: уберите у себя этот колоссальный источник коррупции в виде ваших государственных предприятий, которые неэффективно используют средства, и еще ко всему их приворовывают. Кроме того, для МВФ тарифы на газ — очень принципиальный вопрос, но мне кажется, что здесь есть поле для переговоров и в этом вопросе можно пытаться искать какой-то компромисс, а в вопросе Антикоррупционного суда компромисс просто невозможен", — заключил Устенко.

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