Помощь МВФ наносит Украине только вред

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинские власти уже не рассчитывают на финансовую поддержку со стороны МВФ и поэтому готовы заняться поиском других международных кредиторов. По словам министра финансов Александра Данилюка, если от МВФ не будет траншей, придется искать альтернативные пути для международных заимствований.

"Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — заявил Данилюк.

Он сообщил, что Киев ждал очередной транш от МВФ в конце 2017 года, но не получил, потому что условием для его получения было принятия закона об антикоррупционном суде. Министр финансов сообщил, что задержка транша является одним из факторов ослабления гривны, хотя назвал существующий объем резервов в более чем 18 миллиардов долларов комфортным уровнем.

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"Альтернатива предполагает необходимость. МВФ Украине никогда не был нужен. Украине вообще не нужны никакие средства МВФ. Мало того, они категорически вредны. Правительство одалживает у МВФ средства, которые пропадают на счетах правительства и НБУ, под которые печатается гривна. Эта гривна идет на рефинансирование банков, на эти деньги покупается валюта и выводится за границу. Кредиты МВФ — это механизм перекачки частных долгов в государственные. Для экономики страны это категорически вредная вещь. Поэтому чем быстрее прекратят сотрудничество с МВФ, тем лучше будет для экономики Украины", — заявил РИА Новости Украина экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ благотворно повлияет на экономику и на валютный курс.

"Никакого обвала гривны не произойдет. Курс гривны обваливается как раз тогда, когда Украина начинает активно сотрудничать с МВФ и получает транши. Сюда заходят виртуальные деньги, под них печатаются вполне реальные гривны. На эти реальные гривны покупаются вполне реальные доллары, которые вывозятся из страны. Самый крупный обвал гривны у нас был в 2015 году, когда Украина получила больше всего денег МВФ, в прошлом году, когда зашло около миллиарда долларов, девальвация составила лишь порядка 10%", — отметил Гаврилечко.

По словам эксперта, как только Украина получает кредиты, которые не идут в экономику, она получает обвал гривны.

"Международные государственные заимствования допустимы, когда у страны есть большой госсектор экономики, заемные средств используются для покупки ресурсов, для повышения эффективности производства. С помощью нового оборудования государство больше продукции производит, больше продает за рубеж, что позволяет вернуть валютные займы без потерь. Если этого нет, то кредиты не нужны. Проедать международные кредиты невозможно даже теоретически, для этого достаточно напечатать больше гривны", — отметил эксперт.

По словам экономиста, страна не должна отдавать деньги МВФ, поскольку эти средства "одна коррумпированная структура одолжила у другой коррумпированной структуры". Заложенные в госбюджете на погашение международных долгов 300 млрд грн необходимо потратить на нужды населения и экономики, что укрепить курс и позволит снизить инфляцию и повысить рост ВВП.