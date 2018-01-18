МВФ назвал главный вопрос к Украине при выделении нового транша

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Создание Антикоррупционного суда и борьба с коррупцией в более широком смысле в Украине станет центральным вопросом в части выделения нового транша, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс.

"Это очень важное условие с самого начала. И создание Антикоррупуционного суда было одним из центральных условий. Мы надеемся, что власти примут во внимание наши опасения (высказанные недавно в письме украинскому правительству представителями фонда — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие условия выдвигает МВФ для выделения стране нового транша.

"Вопрос об антикоррупционной составляющей обязательно будет поднят. И я уверен что это будет центральным вопросом для будущего обзора", — сказал Райс и добавил, что вопрос коррупции стоит рассматривать не только в контексте суда, но и "более широко".

Он также уточнил, что это не отменяет требований по внедрению других реформ — например, пенсионной.

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Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.