наверх
18.01.201820:00
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    МВФ назвал главный вопрос к Украине при выделении нового транша

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (516)

    (обновлено: )88291
    Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что вопрос коррупции в Украине стоит рассматривать не только в контексте создания Антикоррупционного суда, но и "более широко".
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Создание Антикоррупционного суда и борьба с коррупцией в более широком смысле в Украине станет центральным вопросом в части выделения нового транша, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Без МВФ в Украине будет катастрофа

    "Это очень важное условие с самого начала. И создание Антикоррупуционного суда было одним из центральных условий. Мы надеемся, что власти примут во внимание наши опасения (высказанные недавно в письме украинскому правительству представителями фонда — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие условия выдвигает МВФ для выделения стране нового транша.

    "Вопрос об антикоррупционной составляющей обязательно будет поднят. И я уверен что это будет центральным вопросом для будущего обзора", — сказал Райс и добавил, что вопрос коррупции стоит рассматривать не только в контексте суда, но и "более широко".

    Он также уточнил, что это не отменяет требований по внедрению других реформ — например, пенсионной.

    Читайте также — Лукаш: МВФ хочет от Украины не многого, но хочет не только он

    Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших