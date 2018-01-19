Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главной политической темой недели страны стал так называемый "закон о реинтеграции Донбасса", который парламент принимал с проблемами, скрипом и множеством поправок. Примечательно, что окончательного текста документа нет до сих пор.

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что "к реинтеграции принятый закон имеет весьма отдаленное отношение, если вообще имеет". Документ, сообщил эксперт, – странный и скорее декларативный – реально использовать его как закон будет крайне трудно.

"Мы говорим, что это шаг к миру. Россия и Донецк с Луганском говорят, что это шаг к войне…. Любопытно, что в преамбуле содержится, что Киев будет добиваться освобождения политико-дипломатическими путями, а главным субъектом выступают вооруженные силы Украины. Получается, противоречие заложено уже в самом этом тексте. Не политики, дипломаты, а военные будут этим заниматься", – сказал политолог.

Закон, продолжил он, не направлен ни на мир, ни на войну, выгоден Порошенко, поскольку усиливает президента – он получает новые рычаги управления ситуацией в стране.

"Закон направлен на выборы, потому что позволит отсечь часть электората и "не нужных" кандидатов. … И это откровенный плевок в сторону минских соглашений и откровенное признание того, что никто за них браться не собирается", – сообщил Рудяков.

Туманный "Минск"

По ходу написания закона о реинтеграции задачи перед ним, как и суть, которая озвучивалась, постоянно менялась, напомнил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Первые заявления были, что этот закон сразу после его принятия обеспечит быстрое возвращение временно оккупированных территорий в лоно государства.

Но принятый закон, подчеркивает политолог, этого сделать не сможет.

Впрочем, он усмотрел в принятом документе позитивный момент.

"Произошла консолидация в руках президента всех силовых ведомств, которые задействованы в боевых действиях на Востоке. Да, есть определенный риск в узурпации власти, но это означает и передачу ответственности", – сказал эксперт, добавив, что у ВСУ были просчеты на фронте, за которые до сих пор никто не понес ответственности.

В целом же в обществе и зарубежом считают, что закон скорее декларативен, на разрешение конфликта он никак не повлияет, заявил Разумков. Непонятной остается и ситуация с минскими соглашениями – какова их судьба после принятия "реинтеграции".

Мины для страны

В принятом Радой законе заложены две большие мины, несколько пакостей и один вынужденный позитив, обрисовал свое видение директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он уверен, что это, фактически, закон об управлении войной, конфликтом в Донбассе.

"Ни одного положения, которое касалось бы инструментов по реинтеграции Донбасса в состав Украины, в законе нет. Он в принципе не об этом. Очевидно, что не эта цель стояла перед законодателями. А стояла цель управления конфликтом", – сообщил эксперт.

При этом режим АТО меняется на режим, который не имеет закрепления нигде в законодательстве, кроме этого закона – это "отпор агрессии Российской Федерации". При этом само противостояние, "отпор" никак не регламентируются.

Вторая бомба, по мнению Бортника, состоит в том, что "запущена параллельная модель политической коммуникации в целях урегулирования конфликта, параллельная минской платформа".

"Минская платформа – просто диалог между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области. Германия, Франция и Россия при этом выступают гарантами этого диалога. В этом же законе есть "оккупационная администрация", с которой диалог то ли бессмыслен, то ли запрещен. Нет гаранта мирного урегулирования – России, а есть "страна-агрессор" и "страна-оккупант". Минская модель политического урегулирования запараллелена. Потому что продолжает действовать закон 2014 года, где заложена минская модель. Продолжает действовать резолюция Совбеза ООН, где заложена минская модель. Параллельно будет этот закон. Передергивание этих моделей – это будет один из инструментов управления конфликтом со стороны Украины", – сообщил политолог.

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Оправдание для Европы

Еще один важный момент – Украина сняла с себя любую ответственность за то, что происходит на неподконтрольных ей территориях Донбасса, подчеркнул Бортник – "отказалась от правового суверенитета".

Эксперт тоже отметил один позитив документа: благодаря ему стала возможна "ползучая деблокада этих территорий".

"Возможно, правительство начнет ослаблять режим блокады территорий, который начался прошлой весной", – предположил политолог.

По факту, сказал Бортник, закон превратился во флаг, которым власть будет пользоваться на выборах. Первые лица страны считают, что этот закон позволяет убрать кризисы, которые создавали минские соглашения – поскольку ожидалось, что Германия начнет давить на Украину в смысле выполнения "Минска", а теперь "можно будет создавать хаос в политической и правовой системе, избегать реализации соглашении", заявил эксперт.

Помимо этого, благодаря "реинтеграции" Порошенко получил две тактические победы, подчеркнул Бортник. Не рассматривали законопроект об антикоррупционном суде – удалось выиграть время. Запад продолжает давить на власть в вопросе создания антикоррупционного суда, но Порошенко выбрал тактику затягивания времени.

"Теперь если закон об антикоррупционноме суде и примут, то где-то в мае, антикоррупционный суд в лучшем случае заработает под конец года, а первые решения будут уже после президентских и парламентских выборов и не повлияют на кампанию", – заявил политолог.

Все уже поделили

Другим важным принятым на неделе законом стал закон о приватизации, который прошел почти незамеченным, рассказал Бортник.

"Власть очень хитро и быстренько провела новый законопроект о приватизации. Которым разделила существующее государственное имущество на 3 категории и раздала трем важным группам влияния. Первая, самая большая приватизация, теперь будет утверждаться правительством по представлению Фонда госимущества. Соответственно, самую большую приватизацию будет курировать Банковая. Вторая группа, попеньше – Фондом госимущества и теми группами влияния, которые контролируют этот Фонд. И третья группа приватизации – самая малая – коммунальные предприятия, будут отданы на откуп местным элитам, которые будут кормиться с этой местной приватизации", – привел схему политолог.

Фактически, на наших глазах состоялся финальный раздел государственного имущества, отметил эксперт: теперь же, считает он, приватизация усилится, "потому что из этих денег будет идти наполнение теневых избирательных фондов в преддверии избирательной кампании 2019 года".

"Госполитика – свалить проблемы на граждан"

Обсудили эксперты и вопросы экономики. По словам Павла Рудякова, экономическая ситуация постоянно ухудшается, несмотря на все цифры, которые нам объявляют.

"Ускорение девальвации гривны и роста цен на топливо – прямо или косвенно связано с повышением пенсий. На повышение пенсий разные суммы повысили на несколько миллионов. Потратили эти деньги, а теперь добывают их из карманов остальных украинцев", – сказал политолог.

В Украине это фактически стало государственной политикой – перекладывание экономических трудностей на плечи населения, добавил Рудяков.

А Дмитрий Разумков отметил тенденцию: глава Нацбанка Валерия Гонтарева находится в отпуске уже 8 с половиной месяцев, после ее ухода в отпуск курс гривны начал укрепляться. Теперь же появилась информация, что главой Нацбанка может стать Яков Смолий – и курс гривны снова падает.