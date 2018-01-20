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    Экономика

    В НБУ рассказали, какой должна быть новая программа МВФ

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    Как отметил замглавы НБУ, "если у нас будет следующая программа МВФ, то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что новая программа Международного валютного фонда не должна быть для Украины кризисной и такой большой по объему средств, как действующая, передают "Українські Новини".

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    Он считает, что Украина нуждается в начале новой программы по завершению текущей.

    "Я думаю, что, если у нас будет следующая программа МВФ, то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF. Те же наши соседи — Армения, Грузия, Молдова — получали программы в условиях далеко не критических ситуаций. Для них МВФ — это было "заякоривание" реформ и поддержка с точки зрения денег", — сообщил Сологуб.

    "Программа МВФ для Украины нужна еще и по макроэкономическим соображениям. Мы же видим, что у Украины потенциал для роста ВВП достаточно большой, и для этого нужна международная поддержка. Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы закончилась удачно эта программа. Ведь если бы она закончилась выборкой всех денег, то следующая программа, может, и не понадобилась бы", — отметил замглавы НБУ.

    Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина обязана продолжать реформы, потому что это у нее есть обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства.

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