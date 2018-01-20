Долговые обязательства. Украине необходима помощь МВФ - Миклош

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украина обязана продолжать реформы, потому что это у нее есть обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства. Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош.

"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году надо, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина — в ситуации, когда без реформ не будет прогресса, а люди нуждаются в прогрессе. Так как (без реформ — Ред.) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит — необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ — Ред.)", — сказал Миклош в эфире "5 канала".

Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.

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"Необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время… Но не только нужно иметь какой-то Антикоррупционный суд — надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться с большой коррупцией", — пояснил Миклош.

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Напомним, ранее СМИ массово начали сообщать о том, что Евросоюз и МВФ не устраивает президентский законопроект об Антикоррупционном суде. После чего официально Международный валютный фонд сообщил, что ожидает коррекции законопроекта. Кроме того. МВФ выразил недовольство и пенсионной реформой в Украине. По мнению некоторых экспертов, если власть не прислушается к этим требованиям, то Фонд может прекратить программу сотрудничества с нами полностью.