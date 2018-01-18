Рада в четверг вернется к реинтеграции Донбасса и Антикоррупционному суду

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 18 января, состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады, начало — 10.00.

Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте ВР, нардепы вернутся к рассмотрению во втором чтении законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (т.н. закон о регинтеграции Донбасса").

Напомним, на первом пленарном заседании Рады в новом году, 16 января, парламентарии с самого утра приступил к рассмотрению во втором чтении скандального законопроекта, однако успели рассмотрели лишь 450 поправок из 673. Ожидается, что в четверг проект закона все же будет принят.

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Также на заседании 18 января во втором чтении будет рассмотрен в новой редакции законопроект о приватизации государственного имущества.

Большой перечень законопроектов значится в разделе для включения в повестку дня. Среди них и президентский законопроект №7440 о создании Антикоррупционного суда, а также и четыре альтернативные ему проекта.

Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены, в частности, такие проекты законов: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

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Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Верховной Рады 18 января можно здесь.

Напомним, предыдущее рассмотрение законопроекта о регинтеграции Донбасса сопровождалось масштабными акциями протеста и митингами под Радой, местами переросшими в столкновения активистов с правоохранителями.