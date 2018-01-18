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    Рада в четверг вернется к реинтеграции Донбасса и Антикоррупционному суду

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (308)

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    Согласно повестке дня заседания, парламентарии вернутся к рассмотрению во втором чтении скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса, который не удалось принять на заседании 16 января.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 18 января, состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады, начало — 10.00. 

    Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте ВР, нардепы вернутся к рассмотрению во втором чтении законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (т.н. закон о регинтеграции Донбасса").

    Заседание Верховной рады Украины
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Тренд дня, Донбасс: "не реинтеграция, а бессмыслица"

    Напомним, на первом пленарном заседании Рады в новом году, 16 января, парламентарии с самого утра приступил к рассмотрению во втором чтении скандального законопроекта, однако успели рассмотрели лишь 450 поправок из 673. Ожидается, что в четверг проект закона все же будет принят.

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    Также на заседании 18 января во втором чтении будет рассмотрен в новой редакции законопроект о приватизации государственного имущества.

    Большой перечень законопроектов значится в разделе для включения в повестку дня. Среди них и президентский законопроект №7440 о создании Антикоррупционного суда, а также и четыре альтернативные ему проекта.

    Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены, в частности, такие проекты законов: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

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    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Верховной Рады 18 января можно здесь. 

    Напомним, предыдущее рассмотрение законопроекта о регинтеграции Донбасса сопровождалось масштабными акциями протеста и митингами под Радой, местами переросшими в столкновения активистов с правоохранителями.  

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