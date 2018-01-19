Украинская власть очень зависима от МВФ — Плотников

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

СМИ со ссылкой на свои источники начали сообщать о том, что Евросоюз и МВФ не устраивает президентский законопроект об Антикоррупционном суде. После чего официально Международный валютный фонд сообщил, что ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде. И про пенсионную реформу не забыли — туда тоже нужно внести правки. При этом, по мнению некоторых экспертов, если власть не прислушается к этим требованиям, то Фонд может прекратить программу сотрудничества с нами полностью.

Насколько Украине важно сотрудничество с Фондом, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире радиостанции Голос Столицы.

Украина сможет прожить без кредитования со стороны МВФ?

— С точки зрения каких-то внутренних особенностей, внутреннего развития нацоинальной экономики Украина способна просуществовать без финансирования МВФ. Но здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что на 2018 и 2022 годы приходится пик внешних выплат — это 28,7 млрд долларов, начиная уже с этого года, поэтому для того, чтобы такую сумму выплатить внешним кредиторам, естественно, нужно что-то занимать. И занимать для этого у МВФ, либо занимать на коммерческом рынке — это вопрос другой.

Эксперты-экономисты часто говорят о том, что сотрудничество с МВФ — это сигнал для других и инвесторов, и заемщиков, что с Украиной можно сотрудничать. И если мы не будем получать деньги от МВФ, то и другие кредиторы нам денег не дадут. Что вы об этом думаете?

— Показатель не только деньги. У нас, скажем, 2000-2002 год было так называемое сотрудничество на бескредитной основе, когда МВФ денег не давал никаких, но представительство в Украине работало. И тем самым Украина сотрудничала с МВФ вот таким путем. Они просто работали как эксперты, как представители и т. д. Поэтому с этой точки зрения, если Украина не дойдет до того, что МВФ шумно покинет страну, что Украину исключат из членства в МВФ, то все остальное можно рассматривать как сотрудничество. Там сотрудничество с деньгами, без денег. Поэтому, я думаю, что опять-таки факт поступления ресурсов — это не показатель того, что Украина сотрудничает. Украина может сотрудничать, не получая денег от МВФ. А что касается конкретных ресурсов, то, действительно, для того, чтобы отдать те выплаты, которые у нас предназначены и в 2018 году, и в 2019, и в 2020, естественно, нужно где-то брать на стороне. За счет бюджета их выплатить нереально.

Где — на стороне, мы можем взять эти деньги, и на каких условиях?

— Естественно, если не у международных валютных финансовых организаций, то можно привлекать на частном рынке, размещая так называемые евробонды, можно размещать какие-то иные ценные бумаги. Но опять же, деньги МВФ среди прочего отличаются тем, что они даются под низкий процент. Там что-то в районе 4% годовых. Если и пытаться разместить украинские облигации на коммерческом рынке, пытаться привлечь деньги за счет коммерческого рынка, это будет в лучшем случае процентов 9 годовых. Может быть, 10 и дальше. Поэтому с точки зрения выгодности, естественно, по процентам выгоднее деньги МВФ. С точки зрения условий, которые выдвигает МВФ, то естественно, что на европейском коммерческом рынке никто не выставляет условий проведения антикоррупционной реформы, либо внесения изменений в пенсионную реформу. Там совершенно никого не волнуют эти вещи. И поэтому с точки зрения того, может ли Украина променять более высокие проценты на невмешательство в свою внутреннюю политику, скажем так — это очень вопрос специфический. Либо все-таки для Украины важно получить деньги под низкие проценты, но тем самым идти на выполнение требований МВФ. Это вопрос открытый.

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Как вы относитесь к мнению министра финансов Александра Данилюка, который говорит о том, что прекращение сотрудничества с МВФ или неполучение денег от МВФ в ближайшее время крайне негативно скажется на курсе гривны?

— Естественно, если приходит транш, тот же, скажем, 1 млрд, он зачисляется в резервы НБУ. И естественно, это усиливает гривну. Это способствует тому, что гривна чувствует себя более спокойно. И кроме всего прочего, нет такого психологического давления. Потому что сейчас всем рассказывают, что МВФ ушел, нам срочно нужны деньги, это подстегивает, кстати, рынок и наличный, и безналичный. И получается вот такая полупаническая ситуация. Поэтому с точки зрения того, укрепится ли гривна в случае прихода денег МВФ? Да, она укрепится. В этом плане я согласен с министром финансов. Что касается всего остального здесь нужно четко понимать, что за счет государственного бюджета Украина не способна выплатить в 2018-2022 году почти 30 млрд долларов. Это нужно где-то привлекать что-то. Если не удается привлечь на внешних рынках, нужно вести переговоры о дальнейшей реструктуризации. То есть то, что в свое время делала достаточно странно Яресько. То есть странно по условиям, но, тем не менее, результаты были достигнуты, были рестурктуризированы долги. Значит, судя по всему, нужно уже сейчас начинать переговоры с кредиторами о том, чтобы как-то перенести сроки выплат с более высокими процентами на более привлекательных условиях. Но не так, чтобы Украина в 2019-2020 годах фактически по 7 млрд долларов выплачивала. Это очень большие, совершенно неподъемные суммы для государственного бюджета.

В чем выгода для МВФ в сотрудничестве с Украиной?

— Украина — член МВФ, она, по идее, как член, может пользоваться, исходя из своей квоты, либо превышая квоту своего членства. С точки зрения МВФ, страна-член не должна вызывать какие-то проблемы, не должна вызывать беспокойство МВФ. Нельзя дойти до состояния, когда стране придется предоставлять чрезвычайную помощь, из нее пойдут потоки беженцев и т. д. То есть МВФ заинтересован в том, чтобы государства-члены имели относительно ровную, спокойную экономику, может быть, экономика не выдающаяся, не растущая, но, тем не менее, экономика, которая не вызывает беспокойства у МВФ. Вот такая позиция МВФ. Вот поэтому МВФ в принципе заинтересован в том, чтобы экономика Украины не вызывала беспокойства.

К слову, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко отметил, что политикой МВФ движет желание получить от Украины долги первыми.

В свою очередь экономист Сергей Фурса заявил, что без транша МВФ нынешняя девальвация гривны покажется оптимистическим сценарием.