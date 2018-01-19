Огласите весь список, пожалуйста. МВФ выдвинул претензии Киеву

Владимир Матвеев, обозреватель

Международный валютный фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины Петром Порошенко.

"Европейская правда" опубликовала фотокопию письма, направленного из Вашингтона ключевым представителям украинской власти.

Письмо адресовано главе Администрации Президента Украины Игорю Райнину, копии отправлены премьер-министру Владимиру Гройсману, спикеру украинского парламента Андрею Парубию, руководителям профильных комитетов ВР, министру финансов и министру юстиции и двум заместителям главы АП.

В опубликованном тексте глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден привел перечень претензий, имеющихся у Фонда к президентскому законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

Письмо разъясняет, из-за чего президентский законопроект не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разделены на 3 группы — по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда.

В тексте сообщается, что недавно в совместном письме к президенту Порошенко управляющий директор МВФ и президент Всемирного банка отмечали, что "создание надежных и независимых антикоррупционных учреждений является одной из важнейших реформ, необходимых для улучшения экономических перспектив Украины, а также для обеспечения прозрачности и подотчетности государственных служащих, как того требуют украинские граждане".

АКС – "это критически важная составляющая новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине", подчеркивается в тексте письма МВФ.

Адресанты письма к Порошенко, ожидали, что "подача Президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (АКС) будет положительным шагом в этом направлении".

Однако, отправители выражают серьезную обеспокоенность законопроектом под номером 7440, который был подан в парламент 22 декабря, "потому что несколько из его положений не согласуются с обязательствами власти по программе поддержки МВФ в Украине и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы".

Роден обращает внимание на то, что "роль Общественного совета международных экспертов (ОС) в выборе судей АКС должна стать решающей, а не только консультативной (как предложено в президентском проекте).

Указывается, что "законопроект (об АКС, поданный президентом) открывает возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда", и не создает достаточных оснований для оперативного начала работы АКС, вопреки предыдущим обязательствам Украины.

Наряду с этим, АКС "должен быть обеспечен собственным независимым подразделением по вопросам безопасности, штаб-квартира которого должна быть расположена в Киеве, в отдельном и надлежащем помещении", говорится в письме.

Подчеркивается, что юрисдикция АКС "должна отвечать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

При этом "все дела, связанные с коррупцией с участием высших должностных лиц, должны рассматриваться АКС". Исключения из юрисдикции АКС должны быть отменены.

В заключение письма, констатируется, что МВФ "не сможет поддержать законопроект об Антикоррупционном суде в его нынешнем виде". В этой связи сотрудники МВФ выражают готовность "поддержать администрацию президента для пересмотра законопроекта в соответствии с обязательствами украинской власти по программе сотрудничества с МВФ и согласно рекомендациям Венецианской комиссии".

Напомним, директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в украинский парламент и администрацию Порошенко письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной украинским президентом, сообщает, где представлена фотокопия письма ВБ.

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В сообщении говорится, что "Законопроект (об Антикоррупционном суде, поданный от имени Порошенко) требует пересмотра норм (которые перечислены ниже в тексте письма), чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине".

В то время, как большинство требований ВБ по своей сути совпадают с перечисленными в письме МВФ, имеются определенные расхождения по процедуре изменения законопроекта. При этом главным адресатом письма от ВБ является спикер украинского парламента.

Напомним, 22 декабря президент Порошенко внес в украинский парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".

Создание специализированного Антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Евросоюзом и МВФ.

В контексте претензий МВФ, ВБ и ЕС Порошенко на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, 16 января сказал, что после голосования в первом чтении указанного законопроекта, будет время для его совершенствования. "Но, также, придерживаясь украинской Конституции, принципов суверенитета и законодательства", сообщает сайт украинского президента.

Если стороны не придут к обоюдному согласию, кроме всего прочего, это приведет к катастрофическому падению украинской гривны. В данном случае, в контексте геополитики МВФ выступает скорее как инструмент внешней политики США, которые являются его основным акционером.