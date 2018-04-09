Москва уже готовит ряд антипиратских мер, которые защитят российских рыбаков в Азовском и Черном морях. Так, Россия может ограничить плавание украинских судов и ввести их технический досмотр в Керченском проливе.
Великобритания продолжает вести против России информационную войну. Исход противостояния пока не ясен, но уже очевидно, что "солсберийский" его этап войдет в анналы учебников по журналистике и международному праву.
У Киева нет европейского будущего без транзита газа из РФ, хотя украинская ГТС, как питательная пуповина, связывала нашу страну с Европой, которая все время нуждалась и нуждается в бесперебойных поставках голубого топлива из РФ.