Без МВФ в Украине будет катастрофа

РИА Новости Украина

Что случится в тот момент, когда Украина уйдет от МВФ? Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса попытался ответить на этот вопрос — на своей странице в Facebook.

Письмо от МВФ обидело очень многих, отмечает Фурса.

«Как оказалось, украинские небожители очень обидчивые. Они обижаются по поводу газетных заметок, что уж говорить о том, что происходит в их голове, когда им, небожителям, начинают писать недостойные их уровня клерки. Как они сами считают. Тем более, когда миллиардерам и миллионерам пишут бюрократические крысы, у которых даже Бентли нет. И эта обида породила два тезиса для массового потребления. Потому что верхам очень надо, чтобы их чувства разделил и простой народ. И тоже обиделся. И вошел в их положение. Первый тезис — это то, что в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы коррупция не является проблемой. Второй тезис — это то, что зачем нам этот МВФ и его указы. И если первый тезис — это скорее к психоаналитику, хоть его и продвигают сейчас повсюду на полном серьезе, то второй более опасный и давний, который усилено эксплуатируют как люди близкие к власти, так и оппозиция», — отмечает экономист.

По его словам, тезис «давайте пошлем МВФ подальше» базируется на исторической памяти последних десятилетий.

«Ведь мы уже не первый раз в программе МВФ. И каждый раз, когда Фонд помогал нам подняться, мы не говоря ни слова уходили, забыв о реформах и программе. Нам помогали разные факторы. Но, к счастью, теперь они не работают. И просто так встать и уйти, без последствий, мы уже не сможем. И это очень важно понять тем, кто сейчас обижается», — подчеркивает Фурса.

Скриншот с Facebook

Для того, чтобы понять, что будет, если уйдет МВФ, надо понимать, что уже не случилось благодаря международной поддержке — «собственно говоря, понять, от чего нас спас Фонд», предлагает эксперт.

«Ошибочно воспринимать МВФ как волшебника в голубом вертолете, который прилетает и творит чудеса. Это еще большая ошибка, чем считать, что Фонд хочет что-то там заработать на бедной Украине. Нет, это институция — не волшебник, она как тренер для очень толстого человека, запустившего себя. Он призван спасать, поддерживать в трудную минуту, но он никогда не сделает ничего вместо вас», — пишет Фурса.

В 2014-2015 годах Украина прошла через жесткий экономический кризис и вышла из него только благодаря макроэкономической стабилизации, достигнутой работой в программе МВФ, уверен экономист.

«Да, нельзя не отметить, что впервые за долгие годы экономическая политика власти была правильной. Но была бы она такой без влияния Фонда — вопрос риторический. Мы действительно прошли через девальвацию и падения экономики, усугубленные войной. Но это было неизбежно. К 2014 году было накоплено критическое количество дисбалансов, которые не могли быть устранены иначе. Искусственное сдерживание курса гривны, огромный дефицит бюджета, вероломная коррупция имели последствия. И результат мы увидели в 2014 и 2015 годах. Но если бы не пришел МВФ, то ситуация была бы в разы хуже. Фонд именно что поймал нас за шкирки.

И если вы не верите, то посмотрите на Венесуэлу. Вот туда МВФ не пришел, у них там полный суверенитет идиотов и коррупционеров, когда популисты срослись с наркомафией, и они делают прямо противоположное тому, что говорит МВФ. И если вы переживаете об инфляции в 13%, как в Украине, то что вы скажете об инфляции в 2600%. Что вы скажете о ситуации, когда товаров не осталось вовсе, а люди бегают в Колумбию за туалетной бумагой. И это еще на фоне того, что в Венесуэле идет война только со здравым смыслом», — сообщает эксперт.

Поэтому кризис в Украине продолжает он, — это не самое худшее: «это расплата за прошлые ошибки, но это не катастрофа, которой удалось избежать благодаря программе с МВФ».

Скриншот с Facebook

«Что будет теперь, если мы разругаемся с МВФ. Причем не только не получим транш, а именно что выйдем из программы. Скажем, что мы бедные, но очень гордые (гордость очень странная, мы денег брать готовы, но делать ничего не готовы). Все экономические агенты получат четкий сигнал. И не только западные инвесторы, которые закроют любые программы по инвестиции в Украину. Украинские бабушки тоже. redactor.in.ua Крамаренко: транш и долг МВФ - соотношение не на пользу Украины

Сразу конца света не наступит. В тот же момент. Все таки экономика растет, макроэкономическая стабильность достигнута, существенного давления в моменте не будет. Инерция последних пару лет сохранится. Казалось бы, все хорошо. Но это иллюзия. Во-первых для нас сразу закроются внешние рынки привлечения долга. Как рынок, так и институциональные инвесторы. Останутся только китайцы. Которые мудры и захотят взять нас еще дешевле, а значит спешить не будут. И на первых порах мы будем выдавливать из себя последнее, улыбаясь и помахивая рукой электорату из телевизоров.

Но инвестиций не будет. Экономический рост начнет заканчиваться. Резервы начнут таять. Дотянем ли мы так до выборов президента? Вполне возможно. Хватит ли ресурсов дальше? Нет. Потому что по долгам придется платить. Потому что новых денег не будет. И потому что без контроля МВФ экономическая политика снов навернётся к традиционному украинскому «поддержке национального производителя». Как результат — откат всех реформ которые уже были, эмиссия гривны, популизм», — перечисляет Фурса.

Скриншот с Facebook

И это уже не будет вопрос роста доходов населения, отмечает экономист, а будет вопрос, насколько беднее мы станем в ближайшие пару лет.

«Резервы Национального Банка без средств МВФ критично малы. Дефицит бюджета покрыть не удастся. О входе новых денег мечтать не придется. Первое что прореагирует — это курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета. Или, если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к резкой стоимости импортных товаров. В том числе стоимости газа. И тогда опять надо будет либо резко повышать тарифы (но нет, у нас же популизм, нельзя) либо наращивать дефицит бюджета. А это приведет к еще большей девальвации.

И все это будет происходить на фоне политической турбулентности новых выборов, когда и так многие люди бегут запасаться долларами. И если сейчас динамика курса гривны подвержена только сезонным факторам и только параноики или сознательные лгуны пугают нас курсом по 50, то без программы МВФ любой курс становится реальным. И если среднестатистический чиновник (прокурор, СБУшник, депутат) при выборе между сроком в тюрьме для себя любимого и курсом гривны по 50 точно выберет второе, то большинство граждан Украины наверняка с ним не согласится.

Не говоря уже о том, что надо будет забыть о любом экономическом росте, столь любимом строительстве дорог (денег на это не будет) и т д.», — рисует сценарий эксперт.

Скриншот с Facebook

При этом он подчеркивает, что все описывается еще в рамках сценария, когда внешняя конъюнктура остаётся крайне благоприятной для Украины.

«В мире очень много денег. И цены на сталь высокие, что обеспечивает высокие поступления от экспорта. И кажется, что так будет всегда. Такие же эмоции были у многих менеджеров в Украине в начале 2008 года. Но это ловушка. Экономика циклична. Такова природа вещей, такова природа человека, решения которого всегда являются основой для экономической динамики. УНИАН Нужны ли Украине средства МВФ?

Мировая экономика растет устойчиво и давно, пусть даже тут, в Украине, это не очень заметно. А экономика флагмана, США, растет уже слишком давно и рост длиться почти 10 лет. Это второй по продолжительности цикл в новейшей истории (какие там были циклы во время Римской Империи сказать трудно). Предыдущий длился 10 лет и 8 месяцев. И это уже гораздо выше, чем средняя продолжительность последних 5-и экономических циклов, которая была равна 82 месяца, или чуть больше 7 лет. А за последние 150 лет такие средний срок таких циклов составляет 6 лет.

О чем это говорит? О том, что цикличность надо учитывать и понимать, что экономический рост не вечный. И что в течении ближайших 18 месяцев есть очень высокая вероятность нового бада-бума в мировой экономике. Он не обязательно будет таким мощным, как кризис 2008 года, но от него точно больше всего пострадают такие страны, как Украина, страны сырьевые придатки.

Где бы не бомбануло, в Штатах, Китае или Турции, это всегда бьет по развивающимся странам, которые президент Трамп называет другим словом, бьет по их валютам и по сырьевым рынкам. И если Украине повезло в том, что бежать из страны некому, все уже убежали, то вот к ценам на сырье мы крайне чувствительны. И в такой момент нам точно всегда была нужна поддержка МВФ. Даже в те времена, когда мы входили в кризис в хорошей форме, а не так, как сейчас. И если просто без МВФ нам будет очень больно, то в момент цикличного кризиса и без МВФ нас ждет катастрофа. Которой наверняка будет пользоваться Россия. Ведь нет более желательного результата для Путина, чем экономический коллапс в Украине», — считает экономист.

Таким образом, МВФ сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и наш основной союзник в войне в Россией, пишет Фурса, «и цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей».

«Готовы ли мы платить такую цену за право коррупционеров отстаивать свое суверенное право не сидеть в тюрьме, вопрос риторический», — подытоживает эксперт.

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