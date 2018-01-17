Лукаш: МВФ хочет от Украины не многого, но хочет не только он

РИА Новости Украина

Международный валютной фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко. Документ, подчеркивают в МВФ, содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.

В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об антикоррупционном суде.

"Создание и запуск антикоррупционного суда – ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня… Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об антикоррупционном суде. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", – цитирует издание "Европейская правда" текст письма, копия которого попала в распоряжение издания.

Обращение МВФ на своей странице в Facebook проанализировала юрист Елена Лукаш.

"МВФ ясно и твердо написал, как нужно создавать антикоррупционный суд, если нужны деньги МВФ и поддержка Запада. Хотят не много. Хотят все", – написала юрист.

Судей, по сути, отберет и допустит к работе исключительно общественный совет международных экспертов, а суд будет безоговорочно обслуживать НАБУ и САП в рамках их юрисдикций, добавила Лукаш.

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"Все понятно? Могли бы написать проще: "Копай, Piotr, себе могилу. Большая честь тебе оказана. Своя, персональная Гаага, будет у тебя и окружения. Самостоятельно можешь выбрать только цвет стен и дороги в казенный дом", – сообщила эксперт.

По ее мнению, братская могила должна быть вырыта немедленно.

"Иначе будет больно. И ковровое бомбометание по блоку панамских патриотов от зарубежных СМИ это только подтверждает. Коротким оказался поводок, сильным кнут и узкой клетка. Не вижу поля для манёвра, но с интересом, перечитывая о крепостном праве, буду наблюдать за развитием сюжета", – написала Лукаш.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш об антикоррупционном суде

Напомним, ранее Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования МВФ.