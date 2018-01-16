Антикоррупционный суд. Всемирный банк требует от Украины исправить законопроект

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Всемирный банк просит власти Украины внести изменения в президентский законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он соответствовал требованиям Венецианской комиссии, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на соответствующий документ.

Одна из претензий Всемирного банка касается юрисдикции антикоррупционного суда, которая должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП, а также требованиям Венецианской комиссии.

"Законопроект устанавливает юрисдикцию для АКС, которая является более широкой, чем та, что рекомендована Венецианской комиссией, но также не охватывает дела НАБУ и САП. Мы настоятельно рекомендуем пересмотреть проект закона для согласования (юрисдикции, — ред.)", — говорится в тексте.

В вопросе квалификации и подборе антикоррупционных судей ВБ выступил за пересмотр требований к ним для увеличения конкуренции во время отбора, которые выглядят нереалистическими в связи с отсутствием у многих кандидатов требуемого опыта борьбы с коррупцией в Украине.

Решающее слово при определении победителей конкурсов должно быть за представителями международных доноров и экспертами, рекомендованными международными организациями, входящими в состав органа по отбору антикоррупционных судей.

Всемирный банк просит также пересмотреть положения о создании Общественного совета международных экспертов, который не должен ограничивать участие в нем международников и предоставить им более широкие полномочия, а не консультативную роль.

Финансовая организация также раскритиковала отсутствие в законопроекте минимального количества судей, при котором он должен заработать, когда в то же время в нем указано, что орган может начать работу после назначения двух третей квалифицированных судей, чтоб может затормозить запуск реформы.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии.