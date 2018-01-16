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    Антикоррупционный суд. Всемирный банк требует от Украины исправить законопроект

    (обновлено: )23711
    Одна из претензий Всемирного банка касается юрисдикции антикоррупционного суда, которая должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП, а также требованиям Венецианской комиссии.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Всемирный банк просит власти Украины внести изменения в президентский законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он соответствовал требованиям Венецианской комиссии, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на соответствующий документ.

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    Одна из претензий Всемирного банка касается юрисдикции антикоррупционного суда, которая должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП, а также требованиям Венецианской комиссии.

    "Законопроект устанавливает юрисдикцию для АКС, которая является более широкой, чем та, что рекомендована Венецианской комиссией, но также не охватывает дела НАБУ и САП. Мы настоятельно рекомендуем пересмотреть проект закона для согласования (юрисдикции, — ред.)", — говорится в тексте.

    В вопросе квалификации и подборе антикоррупционных судей ВБ выступил за пересмотр требований к ним для увеличения конкуренции во время отбора, которые выглядят нереалистическими в связи с отсутствием у многих кандидатов требуемого опыта борьбы с коррупцией в Украине.

    Решающее слово при определении победителей конкурсов должно быть за представителями международных доноров и экспертами, рекомендованными международными организациями, входящими в состав органа по отбору антикоррупционных судей.

    Всемирный банк просит также пересмотреть положения о создании Общественного совета международных экспертов, который не должен ограничивать участие в нем международников и предоставить им более широкие полномочия, а не консультативную роль.

    Финансовая организация также раскритиковала отсутствие в законопроекте минимального количества судей, при котором он должен заработать, когда в то же время в нем указано, что орган может начать работу после назначения двух третей квалифицированных судей, чтоб может затормозить запуск реформы.

    Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

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