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    Первое заседание Рады: реинтеграция Донбасса и Антикоррупционный суд

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (280)

    (обновлено: )28401
    В первый пленарный день депутаты намерены рассмотреть включение в повестку дня сессии президентского законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда и четырех альтернативных ему проектов.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 января, состоится первое в 2018 году заседание Верховной Рады; начало — в 10.00.

    Ежегодное послание Президента Украины к народным депутатам
    УНИАН
    Закон о реинтеграции Донбасса и последствия его принятия

    Согласно обнародованной на сайте парламента повестке дня, первым делом нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Ранее сообщалось, что вт.н. закон о реинтеграции Донбасса внесено более 700 поправок.

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    Также в первый пленарный день депутаты намерены рассмотреть включение в повестку дня сессии президентского законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда и четырех альтернативных ему.

    Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены такие проекты законов: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурсной процедуры назначения руководителя государственного или коммунального учреждения культур".

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    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Верховной Рады 16 января можно здесь

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