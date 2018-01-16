Первое заседание Рады: реинтеграция Донбасса и Антикоррупционный суд

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 января, состоится первое в 2018 году заседание Верховной Рады; начало — в 10.00.

Согласно обнародованной на сайте парламента повестке дня, первым делом нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Ранее сообщалось, что вт.н. закон о реинтеграции Донбасса внесено более 700 поправок.

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Также в первый пленарный день депутаты намерены рассмотреть включение в повестку дня сессии президентского законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда и четырех альтернативных ему.

Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены такие проекты законов: "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурсной процедуры назначения руководителя государственного или коммунального учреждения культур".

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Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Верховной Рады 16 января можно здесь.