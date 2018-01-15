Рудяков: реакция в мире на закон о "реинтеграции" Донбасса будет острой

Анна Лаба, РИА Новости Украина

После каникул Верховная Рада начнет работу с законодательного проекта по Донбассу. Законопроект "о реинтеграции" Донбасса стоит первым в повестке дня на 16 января. Проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был принят в первом чтении вв середине осени 2017-ого, после этого был отправлен на доработку. Текст, опубликованный ко второму чтению, существенно отличается от текста, который был подготовлен на заседании профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны от 17.11.2017 года.

В Главном юридическом управлении парламента рассмотрели проект закона, подготовленного ко второму чтению и сделали очень важное замечание.

"В части первой статьи 1 проекта предусмотрено, что "временно оккупированными территориями в день принятия этого Закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль". При этом, однако, не учтены терминологически порядок вступления в силу закона (статьи 53 и 94 Конституции Украины), а также не соблюдены требования по обеспечению юридической определенности закона, как того требует принцип верховенства права (статья 8 Конституции Украины). В частности, проект не содержит положений относительно круга субъектов, которые должны установить юридический факт установления и осуществления вооруженными формированиями Российской Федерации и оккупационной администрацией "контроля" над временно оккупированными территориями, и порядка и критериев определения того, является ли такой контроль "общим эффективным". Поэтому проект должен содержать положения по определению того, что такое указанный "контроль", как он осуществляется, а также критерии его "эффективности" и другие", — говорится за заключении Главюруправления.

По мнению экксперта-международника, руководителя Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, принятие законопроекта в новой редакции с данными формулировками несет значительные угрозы и риски.

"Есть вещи, которые находятся разных плоскостях в нашем юридическом, правовом и особенно в политическом и в общественном сознании. Когда мы говорим об агрессии России, как о свершившемся факте, мы употребляем "агрессия" не теминологично. Есть международно-правовое определение агрессии, а то, что мы понимаем под агрессией, мы должны были бы все время брать в кавычки. Потому что в нашем употреблении, и в повседневном бытовом, и в общественно политическом, и в информационно-пропагандистском, мы это слово употребляем в совсем другом значении. Наше толкование "агрессии" отличается от международно-правового толкования, соответственно, если мы с этой своей формулировкой выходим на международный уровень, то нас не воспринимают те политические силы, политики, государства, которые исходят именно из международно-правовой квалификации этого понятия", — сказал РИА Новости Украина Павел Рудяков.

Как уточнил эксперт, Соединенные Штаты употребляют понятие "агрессия России", то также делая вид, что тут не нужно никаких правовых аргументов.

"Раз американцы сказали, то это агрессия. Но когда сами Соединенные Штаты почти 20 лет назад совершили агрессию против Югославии, когда они ее бомбардировали три месяца, это была акция, которая в полной мере попадала под международно-правовое определение агрессии. Они тогда назвали это "гуманитарной интервенцией", и таким образом терминологически увели и направили международное сознание в сторону. Точно так же и у нас это "присутствие российский войск" — оно для нашего внутреннего потребления (для закона, который будет сейчас рассматриваться во втором чтении), мы исходим из того, что мы определили ситуацию, так как мы ее определили, и для нас этого достаточно", — пояснил Рудяков.

Соответственно, по мнению эксперта, у власти возникает необходимость исключить любые дискуссии по этой теме.

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"Поэтому и инициируются запреты — уголовная ответственность за непризнание агрессии, или за непризнание чего-то еще. Таким образом отсекаются инакомыслие и свободомыслие. Но если потом с этим законом выходить на международную арену и предлагать, чтобы исходя из этого закона строили какие-то свои, по крайней мере, умозаключения Германия и Франция, которые являются участниками Нормандского формата — проблематично. Потому что у нас собственное юридическое обоснование хромает. У нас это постоянная история с нашими законопроектами — мы все больше и больше за последнее время отрываемся от правовой базы. И этому есть объяснение, поскольку у нас очень много терминов, которые пошли во внутригосударственный и внутриполитический оборот, не привязаны к праву, их нужно привязывать, а привязывать проблематично, и, соответственно, возникает замкнутый круг. А с точки зрения международного права, это не право, не закон, а политическая публицистика — эссе, по поводу каких-то проблем", — подчеркнул Рудяков.

По мнению эксперта, для внутреннего пользования этого достаточно и на это уже не обращают внимания.

"Принятие этого закона, как и принятие закона "об особом статусе" Донбасса, нужно были американцам (Курту Волкнеру — основному переговорщику) для того, чтобы склонять Суркова к тому, что раз Киев сделал шаг в сторону законодательного обеспечения мирного урегулирования, теперь Москва должна делать какой-то шаг навстречу. С формальной точки зрения, не заглядывая в суть обоих законопроектов, только на основании названия, для американцев, это аргумент. И очевидно, при той диспозиции, которая существует в американо-российском диалоге, россияне приняли эту позицию американцев и будут что-то делать в ответ. Но для немцев и французов, мне кажется, это проблематично, там трудно будет. Особенно, когда их эксперты и специалисты почитают наполнение этого закона "Об особенностях государственной политики", то там наоборот возникнут сомнения, и, может быть, какие-то просьбы что-то уточнить, и отложить в реализации. Хотя мы, в принципе, и не закладываем реализацию этого законопроекта — у нас есть формальный показатель, когда к любому законопроекту дается финансирование. Так вот у нас и по первому законопроекту, так и ко второму, в пояснительных записках написано "дополнительного бюджетного финансирования не требуется" — это формальный показатель того, что законы никто не собирается выполнять", — подчеркнул Рудяков.

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При этом Рудяков считает, что пока не идет речь о том, как принятие закона о "реинтеграции" Донбасса повлияет на дальнейшую судьбу Минских соглашений и переговоров контактных групп в Минске.

"Тут не столь важен сам закон, который будет принят в том виде, котором будет принят, сколько его интерпретация. Американская интерпретация — да, это мы шагаем вперед, мы делаем шаг навстречу и шаг в реализации Минских соглашений. Но она не обоснована, она фактически является привнесенной извне в этот процесс. Поэтому у России будет повод для того, чтобы выступать против этого и продвигать свою интерпретацию. А если брать суть этого документа, то немцы и французы, которые, вероятнее всего, захотят занять взвешенную позицию, основанную действительно на анализе документа, то они с американцами вряд ли согласятся, потому что у американцев позиция умозрительная и она не связана с сутью документа, а только с его политической интерпретацией", — заключил Рудяков.