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    Парубий: рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса перенесено на 2018 год

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (269)

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    Спикер Верховной Рады анонсировал, что первую пленарную неделю в 2018 году парламент начнет "с рассмотрения закона о деоккупации и признания России агрессором".
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса на ближайшей пленарной неделе, которая начнется 16 января 2018 года, заявил в среду спикер Андрей Парубий.

    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото
    Когда Рада примет закон о реинтеграции Донбасса? Мнение эксперта

    Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ на текущей неделе, которая будет последней в этом году. Однако документ не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко ранее заявила, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, отличается от стратегии, предложенной президентом, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.

    "Парламент всегда занимал принципиальную и категорическую позицию по этому вопросу (закон о реинтеграции — ред.). И я надеюсь и убежден, что мы следующую пленарную неделю, это будет 16 января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации и признания России агрессором", — заявил Парубий, выступая в Раде.

    Ранее ряд депутатов высказывали мнение, что законопроект о реинтеграции Донбасса не стоит принимать до завершения обмена пленными, который, по данным СМИ, может состояться до Нового года.

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