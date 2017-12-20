Парубий: рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса перенесено на 2018 год

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса на ближайшей пленарной неделе, которая начнется 16 января 2018 года, заявил в среду спикер Андрей Парубий.

Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ на текущей неделе, которая будет последней в этом году. Однако документ не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко ранее заявила, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, отличается от стратегии, предложенной президентом, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.

"Парламент всегда занимал принципиальную и категорическую позицию по этому вопросу (закон о реинтеграции — ред.). И я надеюсь и убежден, что мы следующую пленарную неделю, это будет 16 января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации и признания России агрессором", — заявил Парубий, выступая в Раде.

Ранее ряд депутатов высказывали мнение, что законопроект о реинтеграции Донбасса не стоит принимать до завершения обмена пленными, который, по данным СМИ, может состояться до Нового года.

Читайте также: Украина снова не знает, что делать с Донбассом?