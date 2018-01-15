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    Аналитика и комментарии

    С ума все сошли? Страна обсуждает "расписки" Порошенко

    (обновлено: )1650210
    Украинский президент опять в опасности: на Петра Порошенко поступила новая порция компромата. На этот раз не оффшоры и не Панама, информацией поделились соседи грузины. В чем же теперь обвиняют гаранта и как отреагировали на это сами украинцы?
    Объяснительная, якобы написанная Петром Порошенко в 2007 году в России
    Фото "Рустави-2"

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Опять беда из-за кордона! Грузинский телеканал Rustavi-2 обнародовал якобы написанные президентом Украины Петром Порошенко еще в феврале 2007 года заявления в ФСБ РФ. В одном из них говорится, что Порошенко не является врагом России и обещает не вести антироссийскую кампанию: "Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко — Ред.), являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций".

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    Другое письмо содержит обязательства Порошенко не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ. Администрация президента отреагировала оперативно: информация о том, что Порошенко писал такие письма ФСБ, является фейком, заявили в АП. А вот в украинском сегменте эта тема, уже не первые сутки занимающая прочное лидерство по обсуждениям, вызвала весьма противоречивые отзывы:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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