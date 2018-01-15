Антикоррупционный суд. Эксперты: народ хочет справедливости

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Общественные эксперты считают, что президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде не соответствует выводу Венецианской комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного судопроизводства. Об этом говорится в распространенном в четверг коллективном письме ряда антикоррупционных общественных организаций.

Ранее проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) поступил в Верховную Раду. Инициатор проекта президент Петр Порошенко определил его как неотложный.

Авторы письма подчеркивают: поданный президентом законопроект №7440 "противоречит основной рекомендации Венецианской комиссии, а именно не предусматривает ключевой роли международных доноров в отборе антикоррупционных судей".

Вместо ключевой роли экспертам, номинированным международными донорами, отводится роль советников: "фактически предусматривается создание нового Общественного совета, аналогичного Общественному совету добродетели, отметили авторы обращения.

Выводы экспертов Общественного совета добродетели должны были стать надежным "фильтром" при формировании судейского корпуса, однако, по мнению авторов обращения, этого не произошло.

"В законопроекте относительно создания антикоррупционного суда точно так же предлагается создание Совета международных экспертов. Тем не менее, негативные выводы этого совета не обяжут Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) дисквалифицировать сомнительных кандидатов", — говорится в письме.

Представители антикоррупционных организаций отметили, что решения Совета международных экспертов могут быть преодолены одиннадцатью голосами ВККС точно так же, "как были преодолены выводы Общественного совета добродетели в конкурсе в Верховный суд".

"Напоминаем, что в процессе отбора судей для нового Верховного суда, ВККС преодолела вето относительно 60% судей с негативными выводами общественности", — говорится в обращении.

Кроме того, указывается, что президентский законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии в части определения юрисдикции суда.

"Венецианская комиссия четко рекомендовала Украине предусмотреть, что антикоррупционный суд будет рассматривать подследственные Национальному антикоррупционному бюро Украины преступления относительно ТОП-коррупции. Вместо этого, Президент предлагает поручить антикоррупционному суду рассмотрение тысяч дел, не связанных с ТОП-коррупцией", — утверждают представители общественных организаций.

В частности, указывается в письме, в соответствии с законопроектом, в полномочия суда включат рассмотрение коррупционных преступлений в сфере оборота наркотиков, оружия, зато "не включат ложь в декларациях и отмывание средств высокими должностными лицами".

"Из этого мы видим, где она, Кащеева смерть, спрятана, чего наши чиновники боятся больше всего", — отметил в связи с этим исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

По его словам, антикоррупционный суд в Украине не будет создан в 2018 году — "это уже гарантировано". По мнению эксперта, дело затянется, дискуссии по законопроекту можно будет вести хоть полтора года.

"Где-то в районе президентских выборов теоретически можно было бы ожидать принятия этого закона, но тут один нюанс — кто же в парламенте будет давать козырь президенту на выборы", — сказал Юрчишин.

В свою очередь, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк отметил, что в деле борьбы с коррупцией можно выделить пять элементов: давление общественности и международных институтов на соответствующие госорганы ("такое давление есть"); внутренняя воля государства (этого "очень не хватает"); правила, запреты и ограничения, определенные законодательством; Меры и средства, чтобы придерживались правил; неотвратимость ответственности.

По мнению эксперта, хуже всего обстоят дела с волей государства, политиков и, соответственно, с неотвратимостью ответственности за коррупцию: "суды со своей задачей не справляются, мы не видим приговоров".

Что касается президентского законопроекта, то Хавронюк высказал мнение, что сам проект хорош, но плохи правки, внесенные чье-то таинственной рукой. Эти правки, по словам эксперта, уничтожают саму возможность быстрого создания антикоррупционного суда, тогда как его надо "создать немедленно".

С этим согласился директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, "народ хочет справедливости"

"А справедливость в борьбе с коррупцией, в представлении народа, это, в первую очередь, приговоры коррупционерам, которых нет, и конфискация имущества", — заявил он.

По мнению эксперта, президентский законопроект о создании антикоррупционного суда такой справедливости не обеспечит, по проекту видно, что президент не хочет создания действительно независимого суда и потому законопроект следует отозвать.

Такое же требование (точнее, адресованная президенту просьба) содержится в письме антикоррупционных организаций: законопроект №7440 отозвать и подать вместо него новый проект, который будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что "срочно нужно, чтобы заработал антикоррупционный суд".

При этом он признал, что "борьба с коррупцией — это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей".

Ранее посол США в Украине Мари Йованович призвала власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.