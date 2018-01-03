Посол США призвала власти Украины срочно создавать антикоррупционный суд

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Посол США в Украине Мари Йованович призвала власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.

Ранее президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в Украине предложила Порошенко отозвать законопроект и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

"Чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции. Это означает: создание антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ (национальному антикоррупционному бюро Украины — ред.) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач", — написала посол в своей статье для издания "Новое время", опубликованной в среду.

Йованович отметила, что политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность устранить коррупционные схемы в государственном секторе. "Как и украинский народ, мы все еще глубоко обеспокоены тем фактом, что, в то время как НАБУ и САП направили в суды свыше 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия. Поэтому так важно создать антикоррупционный суд", — пояснила дипломат.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

Ранее между НАБУ и САП с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.