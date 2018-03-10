По информации источника в "Народном фронте", вечером в среду Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий встретились с послом США Мэри Йованович, "после чего у них изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об убийстве НАБУ".
Потеря транзита российского газа больно ударит по Украине – на кону 3 миллиарда долларов. Действующий контракт с РФ заканчивается уже в 2019 году и его непродление будет иметь критические последствия для страны, предупреждают в "Нафтогазе".
По словам посла США, в Украине есть независимые и способные следователи, прокуроры, но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима судебная система, которая также будет независимой.
Посол США Мари Йованович сделала в Киеве первое четкое публичное заявление о позиции Госдепа по Донбассу. По мнению экспертов, политическому руководству дан четкий сигнал о неотвратимости выполнения минских соглашений.
Если Украина не будет выполнять условия минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, то Украина останется без поддержки западных партнеров, заявила посол США в Украине Мари Йованович.
Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", руководство предприятия и делегация посольства США обсудили вопросы международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".