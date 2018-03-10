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    Мари Йованович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Мари Йованович. Архивное фото
    Надо идти вперед. Посол США об Антикоррупционном суде в Украине
    06:38 02.02.2018
    288
    Мари Йованович подчеркнула, что президентский законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, "теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии".
    Посол США в Украине Мари Йованович
    Посол США в Украине оценила вероятность визита Трампа в Киев
    03:25 02.02.2018
    290
    По словам Мари Йованович, ей хотелось бы, чтобы Дональд Трамп посетил Киев, однако она подчеркнула, что ей пока ничего не известно о таких планах главы Белого дома.
    Посол США в Украине Мари Йованович
    США: безопасность и суверенитет Украины зависят от борьбы с коррупцией
    19:31 03.01.2018
    258
    Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что коррупция в Украине - это не просто политическая проблема, коррупция сдерживает иностранные инвестиции.
    Мари Йованович. Архивное фото
    Посол США призвала власти Украины срочно создавать антикоррупционный суд
    18:16 03.01.2018
    192Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла США в Украине Мари Йованович, чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: происходящее в Украине не может не раздражать США
    11:15 20.12.2017
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    Большинство украинских политиков, а также целый ряд институтов власти пытаются заручиться поддержкой или же искать правду в посольстве Соединенных Штатов Америки, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Портфели. Архивное фото
    Пока у власти проблемы. В Украину возвращаются политики из прошлого
    19:30 14.12.2017
    3328Политический кризис: страна в тупике
    Пока первые лица страны попали в зону политической турбулентности, "бывшие" украинские политики почуяли ветер перемен и резко активизировались.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Аваков и Яценюк изменили позицию по НАБУ после встречи с послом США - СМИ
    16:05 07.12.2017
    2995Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации источника в "Народном фронте", вечером в среду Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий встретились с послом США Мэри Йованович, "после чего у них изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об убийстве НАБУ".
    Посол США в Украине Мари Йованович
    Посол США в Украине поддержала "храбрых следователей" НАБУ
    18:39 04.12.2017
    695Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла США в Украине Мари Йованович, Штаты гордятся, что оказали поддержку созданию НАБУ и САП и будут продолжать помогать им.
    В ДНР начали выплаты пенсий и социальных пособий
    Украина должна восстановить выплаты жителям Донбасса — посол США
    16:11 28.11.2017
    961Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению Мари Йованович, правительство Украины должно обеспечить выплаты пенсий и соцвыплат гражданам на неподконтрольных территориях в Донбассе.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Газовые страдания Украины. В поисках утраченного транзита
    07:44 27.10.2017
    11414Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Потеря транзита российского газа больно ударит по Украине – на кону 3 миллиарда долларов. Действующий контракт с РФ заканчивается уже в 2019 году и его непродление будет иметь критические последствия для страны, предупреждают в "Нафтогазе".
    Газопровод Северный поток
    США озвучили масштабные потери доходов Украины из-за "Северного потока-2"
    12:05 24.10.2017
    1448
    По словам посла США в Украине Мари Йованович, "Северный поток" сократит транзит через Украину и это приведет к потере почти 3% ВВП ежегодно.
    Флаги Украины и США
    США заинтересовались расходованием Украиной средств на "Источник нейтронов"
    14:52 22.09.2017
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    Строительство установки "Источник нейтронов" началось еще в 2013 году. США выделили более 70 миллионов долларов в обмен на вывоз из Украины всех запасов высокообогащенного урана.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    "Как слон в посудной лавке": Ляшко требует отозвать из Украины посла США
    17:22 31.07.2017
    1202
    Как заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, украинский МИД должен требовать отзыва посла США. По мнению Ляшко, США "беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства".
    Курт Волкер
    Спецпредставитель США Волкер даст брифинг в Донбассе 23 июля
    21:01 22.07.2017
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    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 23 июля проведет брифинг относительно ситуации с безопасностью в районах выполнения задач и состояния минских договоренностей.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп пересматривает политику по Украине - посол США
    14:31 02.06.2017
    2549Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Мари Йованович сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "тщательно работает над вариантами". По ее словам, "мы двигаемся дальше, я думаю позитивно и решительно".
    Посол США в Украине Мари Йованович
    США настаивают на создании в Украине антикоррупционного суда
    03:22 06.05.2017
    220
    По словам посла США, в Украине есть независимые и способные следователи, прокуроры, но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима судебная система, которая также будет независимой.
    Мари Йованович
    Включили заднюю? Грозная реакция Йованович на политику Киева
    13:35 09.04.2017
    33230
    Посол США Мари Йованович сделала в Киеве первое четкое публичное заявление о позиции Госдепа по Донбассу. По мнению экспертов, политическому руководству дан четкий сигнал о неотвратимости выполнения минских соглашений.
    Мари Йованович. Архивное фото
    Киев потеряет поддержку Запада, если отойдет от "Минска" - посол США
    13:29 06.04.2017
    1132
    Если Украина не будет выполнять условия минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, то Украина останется без поддержки западных партнеров, заявила посол США в Украине Мари Йованович.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром" планирует установку станций слежения в Донбассе
    00:42 11.02.2017
    422Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", руководство предприятия и делегация посольства США обсудили вопросы международного производственного сотрудничества, среди которых проект по установке станций слежения в зоне АТО.
    Мари Йованович. Архивное фото
    Йованович: США будут сотрудничать с Одесской ОГА
    21:12 20.12.2016
    222
    Йованович отметила, что в 2017 году – 25-летний юбилей дипломатических отношений между США и Украиной, в связи с чем в Одессе зимой состоится масштабный джазовый фестиваль.
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