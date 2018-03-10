В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что требования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно расшифровать как "Озадачьте меня чем-то", "Дайте мне любую работу".
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не видит оснований для улучшения отношений между Киевом и Варшавой. По его мнению, "украинско-польский диалог в ближайшее время оставляет желать лучшего".
У украинских историков отношение к Бандере сейчас политизировано и определяется фразой: "ты за Бандеру или против?", а что касается поляков, то для них это исторический антигерой, поэтому будет сложно найти общий знаменатель, считает историк Кость Бондаренко.
Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
Политолог Кость Бондаренко считает, что сегодня на мир надо смотреть реалистично. По его словам, лидеры стран ЕС регулярно ездят в Москву. Поэтому, подчеркивает Бондаренко, некоторые журналисты выдают желаемое за действительное.
Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что требования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно расшифровать как "Озадачьте меня чем-то", "Дайте мне любую работу".
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не видит оснований для улучшения отношений между Киевом и Варшавой. По его мнению, "украинско-польский диалог в ближайшее время оставляет желать лучшего".
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что требования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно расшифровать как "Озадачьте меня чем-то", "Дайте мне любую работу".
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не видит оснований для улучшения отношений между Киевом и Варшавой. По его мнению, "украинско-польский диалог в ближайшее время оставляет желать лучшего".
Политолог Кость Бондаренко считает, что Игорь Коломойский "оказался, как всегда, в выигрыше". По его словам, бизнесмен предложил схему: государство проводит серьезное рефинансирование банка, а Коломойский и Добролюбов остаются мажоритарными акционерами.
Если бы Петр Порошенко проявил политическую волю к своевременному выполнению минских договоренностей, то лауреатом Нобелевской премии мира за 2016 год мог бы быть не президент Колумбии, а президент Украины, считает политолог Кость Бондаренко.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.