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    Кость Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 142
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    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: реформы в Украине видят только негодяи и лжецы
    09:59 27.02.2018
    1345Политический кризис: страна в тупике
    В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Сбербанк в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома
    Погромы радикалов в Киеве. У кого-то мощная "крыша" - Бондаренко
    16:51 20.02.2018
    540
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, без мощного покровительства в руководстве страны радикалы вряд ли действовали бы столь смело.
    Бондаренко: Украину ставят на место, она сама дала повод языковым законом. Видео
    Венгрия ставит Украину на место - политолог 
    05:40 19.02.2018
    1713Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
    Бондаренко: на роль нового Саакашвили будут выдвигать Гриценко. Видео
    Политолог назвал имя политика, который поднимет павшее знамя Саакашвили 
    05:30 18.02.2018
    15167Зачистка палаточного городка под Радой
    По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
    Политолог Кость Бондаренко об отношениях Украины и Польши
    Кость Бондаренко: Украина должна согласовать свою историю с Европой 
    21:39 17.02.2018
    934Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Украина занимает позицию "дурак - сам дурак" вместо того, чтобы признать нелицеприятные моменты в своей истории, считает руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    Уже не просят, а требуют. Запад пошел в атаку на украинские власти
    09:22 13.01.2018
    13040Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Запад требует от Украины срочно создать Антикоррупционный суд, не трогать НАБУ и даже грозит третьим Майданом, если Порошенко не прислушается "к требованиям народа и западных доноров".
    Константин Бондаренко
    Al Jazeera Януковича. Порошенко выйдет сухим из воды - Бондаренко
    17:28 11.01.2018
    1825
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, украинцы в очередной раз "проглотят" участие президента Петра Порошенко и его команды в финансовых махинациях.
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Эксперты связали блокирование храмов с трагическими событиями в Запорожье
    18:12 10.01.2018
    306Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам политолога Костя Бондаренко, президенту Петру Порошенко нужно взяться вопрос блокирования храмов в Украине с тем, чтобы отбить желание у любого вмешиваться в церковные дела.
    Активисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Атака на УПЦ. Если власть не остановится, будет новый Донбасс - Бондаренко
    08:35 10.01.2018
    7772Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По словам политического эксперта Костя Бондаренко, конфликты на религиозной почве во все времена были самыми кровопролитными.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: пока что верующие спасают церковь от власти
    14:41 29.12.2017
    269Письмо Филарета: покаяния не получилось
    По словам политического эксперта Костя Бондаренко, встретив сопротивление со стороны прихожан УПЦ, политики были вынуждены временно ослабить свое давление на церковь.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: происходящее в Украине не может не раздражать США
    11:15 20.12.2017
    1165
    Большинство украинских политиков, а также целый ряд институтов власти пытаются заручиться поддержкой или же искать правду в посольстве Соединенных Штатов Америки, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Дайте мне любую работу. Политолог расшифровал требования Саакашвили. Видео
    "Дайте мне любую работу". Политолог расшифровал требования Саакашвили 
    02:53 18.12.2017
    509Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что требования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно расшифровать как "Озадачьте меня чем-то", "Дайте мне любую работу".
    Кость Бондаренко
    В Украине и Польше не видят общего будущего из-за прошлого – Бондаренко
    07:01 17.12.2017
    677Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Экономические потоки, которые раньше шли из Польши в Украину, теперь идут немного севернее, отметил Кость Бондаренко.
    Бондаренко: переговоры между Украиной и Польшей — разговор слепого с глухим. Видео
    "Разговор слепого с глухим". Бондаренко об Украине и Польше 
    00:13 17.12.2017
    1116Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не видит оснований для улучшения отношений между Киевом и Варшавой. По его мнению, "украинско-польский диалог в ближайшее время оставляет желать лучшего".
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: Польше и Украине никак не достичь компромисса по Бандере
    18:31 14.12.2017
    733Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    У украинских историков отношение к Бандере сейчас политизировано и определяется фразой: "ты за Бандеру или против?", а что касается поляков, то для них это исторический антигерой, поэтому будет сложно найти общий знаменатель, считает историк Кость Бондаренко.
    Чиновники. Архивное фото
    Есть такая профессия – политику комментировать. Кто лучший?
    11:57 13.12.2017
    935
    Технологическая революция привела к тому, что политические профессии становятся массовыми, а сами массы готовы воспринимать "на ура" творцов политических сенсаций. В этих условиях важно сохранить профессиональные критерии, считают политологи.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: рекомендации Венецианской комиссии будут проигнорированы
    18:44 11.12.2017
    500Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению политолога Костя Бондаренко, невыполнение рекомендаций Венецианской комиссии не будет иметь для Украины никаких последствий на международной арене, кроме ухудшения отношений с соседями.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    Бондаренко: депортация Саакашвили – неправильное решение
    17:33 25.10.2017
    592Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Руководству страны не стоит обращать внимания и реагировать на Михаила Саакашвили, поскольку таким образом его поддержка только растет, считает политолог Кость Бондаренко.
    Кость Бондаренко
    Бондаренко: европейские лидеры чаще ездят в Москву, чем в Киев
    10:39 23.10.2017
    1439
    Политолог Кость Бондаренко считает, что сегодня на мир надо смотреть реалистично. По его словам, лидеры стран ЕС регулярно ездят в Москву. Поэтому, подчеркивает Бондаренко, некоторые журналисты выдают желаемое за действительное.
    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: Украина становится Албанией времен страшного диктатора
    09:14 28.09.2017
    1714
    Украинское руководство занято построением не украинской политической нации, а украинской этнической нации, используя лекала, которые признаны негодными еще 50-70 лет тому назад, уверен политолог Кость Бондаренко.
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    Бондаренко: на роль нового Саакашвили будут выдвигать Гриценко. Видео
    Политолог назвал имя политика, который поднимет павшее знамя Саакашвили 
    05:30 18.02.2018
    15167
    По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
    Бондаренко: Украину ставят на место, она сама дала повод языковым законом. Видео
    Венгрия ставит Украину на место - политолог 
    05:40 19.02.2018
    1713
    Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: реформы в Украине видят только негодяи и лжецы
    09:59 27.02.2018
    1345
    В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Политолог Кость Бондаренко об отношениях Украины и Польши
    Кость Бондаренко: Украина должна согласовать свою историю с Европой 
    21:39 17.02.2018
    934
    Украина занимает позицию "дурак - сам дурак" вместо того, чтобы признать нелицеприятные моменты в своей истории, считает руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.
    Сбербанк в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома
    Погромы радикалов в Киеве. У кого-то мощная "крыша" - Бондаренко
    16:51 20.02.2018
    540
    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, без мощного покровительства в руководстве страны радикалы вряд ли действовали бы столь смело.
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