Специальный корреспондент ГС в Израиле Александра Калинина рассказала о реакции местных властей на сожжение флага страны в Бабьем Яре, а политолог Кость Бондаренко считает этот инцидент проявлением ксенофобии, которая усилилась на фоне хаоса в Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.