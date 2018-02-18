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    Политолог назвал имя политика, который поднимет павшее знамя Саакашвили

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (21)

    (обновлено: )105813
    По мнению директора Фонда "Украинская политика" Кости Бондаренко, депортация Саакашвили была ожидаема, все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.
    РИА Новости Украина

    "Реально все чудесно понимали, что согласно законодательству Саакашвили необходимо было отправить Польше. … Можно было бы провести более интеллигентно сам процесс, без спецэффектов, в данной ситуации много претензий к исполнителям", – отметил политолог в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

    Впрочем, продолжил он, очевидно, что протестные акции не разойдутся и кто-то попытается подхватить знамя Саакашвили – и скорее всего будут на эту роль выдвигать Анатолия Гриценко.

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    "У него очень неплохие связи в Вашингтоне. Из Гриценко можно лепить некий образ политика с сильной рукой: полковник в отставке, интеллектуал. Есть целый ряд ресурсов, которые аффилированы с Гриценко: антикоррупционеры, "Автомайдан". Будут пытаться лепить некого нового лидера оппозиции", – спрогнозировал Бондаренко.

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