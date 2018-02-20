Погромы радикалов в Киеве. У кого-то мощная "крыша" - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов.

В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина.

В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

По мнению политического эксперта, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, без мощного покровительства в верхах радикалы вряд ли действовали бы столь смело.

"Очевидно, что все эти общественные активисты не являются самостоятельными. Существуют большие подозрения, что они аффилированы с теми или иными политическими силами и лидерами. В данной ситуации ура-патриотические организации играют мышцами друг перед другом, напоминая каких-то бодибилдеров. Каждый из них показывает, кто сильнее, радикальнее. В том, чьи отморозки более отмороженные соревнуются и политики. Кто из них отмороженней, сказать достаточно сложно. Скорее всего, они друг друга стоят. Они действуют безнаказанно, чувствуют за собой солидную "крышу", - считает эксперт.

Вместе с тем, политолог сомневается, что своими действиями ура-патриоты смогут завоевать симпатии избирателей.

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"Всерьез говорить о популярности в обществе тех или иных националистических организаций вряд ли стоит. Если провести серьезный социологический опрос, многие удивятся. Окажется, что те или иные движения ура-патриотов известны в медиа-кругах, экспертном сообществе, но не более. Рядовой украинец вряд ли сможет отличить одних радикалов от других", - резюмировал Бондаренко.