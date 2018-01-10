Атака на УПЦ. Если власть не остановится, будет новый Донбасс - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник, 8 января, националисты провели блокаду под Киево-Печерской лаврой в столице. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли файеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

Позже радикалы распространили заявление, в котором сообщили, что блокада Лавры теперь станет регулярной. Так, координатор "С-14" Маркиян Яциняк заявил, что следующие акции будут еще болеер масштабными и продолжительными.

"Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались "титушки", там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе", – пояснил активист. На государственном уровне должно быть четко обозначено, что УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню"

Своими размышлениями о том, кто может стоять за нападками на Лавру в комментарии РИА Новости Украина поделился политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Вероятнее всего, речь о ближайших конкурентах Украинской православной церкви, неканонических структурах вроде Киевского патриархата. При чем это делается при полном попустительстве и молчаливом согласии со стороны власти. Очевидно же, что "С-14" не является самостоятельной политической силой или же группой. Да и если бы имела место была какая-то самодеятельность, то правохранительные органы тут же вмешались. Бездействие полиции наталкивает на определенные размышления", — говорит эксперт.

Бондаренко подтвердил, что на УПЦ сегодня идут информационные гонения.

"Например, в СМИ считается правилом хорошего тона не упоминать о роли митрополита Онуфрия в освобождении заложников и о прочих добрых делах. Если ситуация пойдет "стенка на стенку", то в результате мы можем получить куда более кровопролитный конфликт, чем на Донбассе. Власть должна понять, что самые страшные столкновения — это религиозные. В этой ситуации политикам нужно понять поговорку "не буди лиха", — резюмировал эксперт.