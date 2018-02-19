Венгрия ставит Украину на место - политолог

"В апреле – парламентские выборы в Венгрии, правящая партия во главе с Виктором Орбаном хочет продемонстрировать, что она является руководящей, направляющей политической силой в Венгрии. … Они пытаются показать, что они выразители позиции венгров даже за рубежом", – отметил политолог.

Кроме этого, венгерским властям необходима позитивная история, а ее можно организовать за счет слабых – например, Украины, в которой находится третья по величине венгерская диаспора.

"А тем более, Украина сама дала повод законом об образовании. И Венгрия пытается поставить на место Украину. И ставит", – сказал Бондаренко в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

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Напомним, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года — до 2023-го. Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.