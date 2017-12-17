"Разговор слепого с глухим". Бондаренко об Украине и Польше

"Новый премьер-министр Польши (…) Матеуш Муравецкий уже сделал ряд заявлений, которые дают понять, что Польша и дальше будет придерживаться политики исторической памяти", — заявил Бондаренко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, не далеко ушли в радикализме и украинские политики, которые демонстрируют, что "у Украины своя правда и ни на какие компромиссы она не пойдет".

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"Вся наша историческая наука и идеология сводится к фразе "Ты за Бандеру или против?" — отметил эксперт.

По словам Бондаренко, сегодня отношения Украины и Польши идеально подходят под определение "разговор слепого с глухим".