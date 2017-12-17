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    "Разговор слепого с глухим". Бондаренко об Украине и Польше

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (311)

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    Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не видит оснований для улучшения отношений между Киевом и Варшавой. По его мнению, "украинско-польский диалог в ближайшее время оставляет желать лучшего".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Новый премьер-министр Польши (…) Матеуш Муравецкий уже сделал ряд заявлений, которые дают понять, что Польша и дальше будет придерживаться политики исторической памяти", — заявил Бондаренко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Сайт президента Украины
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    По его словам, не далеко ушли в радикализме и украинские политики, которые демонстрируют, что "у Украины своя правда и ни на какие компромиссы она не пойдет".

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    "Вся наша историческая наука и идеология сводится к фразе "Ты за Бандеру или против?" — отметил эксперт. 

    По словам Бондаренко, сегодня отношения Украины и Польши идеально подходят под определение "разговор слепого с глухим". 

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