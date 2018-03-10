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    Дмитрий Ливанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: спецпредставитель РФ Ливанов будет курировать то, чего нет
    09:32 23.08.2016
    1108
    Для Дмитрия Ливанова будет важен вопрос возможного контакта между российским и украинским ВПК, как бы сейчас это не выглядело странным в условиях войны, считает политолог Кость Бондаренко.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев о спецпредставителе РФ Ливанове и "троллинге" Украины
    16:20 22.08.2016
    2655Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Россия ненавязчивым образом продемонстрировал вес отношений с Украиной, поставив на должность торгового представителя человека слабого и никчемного Дмитрия Ливанова, считает политолог Андрей Золотарев.
    Министр образования России Дмитрий Ливанов
    Ливанов официально стал спецпредставителем президента РФ по связям с Украиной
    12:43 20.08.2016
    235
    В указе сказано: "Назначить Ливанова Дмитрия Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной".
    Дмитрий Ливанов. Архивное фото
    Путин назначил спецпредставителя по торгово-экономическим связям с Украиной
    15:03 19.08.2016
    290
    Дмитрий Ливанов ранее работал замглавы министерства образования России, потом стал ректором Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", а позднее возглавил профильное министерство.
    Флаг России
    РФ готова признавать школьные аттестаты, выданные властями Донбасса
    18:46 17.07.2015
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    Глава Минобрнауки отметил, что в России был организован консорциум вузов Южного федерального округа, которые осуществляют регулярное взаимодействие с системой образования Донбасса.
    Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
    Выпускники из Донбасса должны иметь право обучаться в вузах РФ - Ливанов
    03:39 26.12.2014
    132Мир в Донбассе. Попытка №2
    Глава Минобрнауки РФ заявил, что жители республик должны иметь полноценные права и возможности в сфере образования, так как они тесно связаны с Россией культурными и кровными узами.
    Ребенок
    Крым получит почти $20 млн на модернизацию дошкольного образования
    13:03 14.04.2014
    38Присоединение Крыма к РФ
    Крым и Севастополь получат около 19,7 миллиона долларов субсидий на модернизацию дошкольного образования, сообщил журналистам глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.
    Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
    Расходы на модернизацию образования Крыма в 2014 составят $620-700 млн
    12:10 14.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Затраты на модернизацию системы образования Крыма и Севастополя до конца 2014 года составят около 619-703 миллионов долларов, сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
    Министр образования России Дмитрий Ливанов
    Крымские вузы не будут принимать участие в мониторинге эффективности
    13:55 03.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Крымские вузы в 2014 году не будут принимать участие в мониторинге эффективности, который проводится по российским вузам, и включатся в эту работу в дальнейшем.
    Министр образования России Дмитрий Ливанов
    Крымские выпускники школ в этом году будут сдавать ЕГЭ по желанию
    16:38 31.03.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Крымские выпускники школ в этом году будут сдавать единый государственный экзамен по желанию, сообщил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.
    Министр образования России Дмитрий Ливанов
    Ливанов: выпускники школ Крыма смогут поступать в российские вузы
    11:07 18.03.2014
    12Референдум в Крыму
    Минобрнауки РФ обеспечит для выпускников крымских школ возможность получения высшего образования как в российских вузах, так и в тех, которые работают в республике, сообщил во вторник журналистам глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
    Министр образования России Дмитрий Ливанов
    Российско-украинская гимназия откроется в Киеве
    15:42 14.09.2012
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    Российско-украинская гимназия в течение двух лет будет создана и открыта в Киеве, ее выпускникам будут выдаться дипломы двух стран и они смогут получать высшее образование как в вузах Украины, так и России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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