Россия ненавязчивым образом продемонстрировал вес отношений с Украиной, поставив на должность торгового представителя человека слабого и никчемного Дмитрия Ливанова, считает политолог Андрей Золотарев.
Дмитрий Ливанов ранее работал замглавы министерства образования России, потом стал ректором Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", а позднее возглавил профильное министерство.
Минобрнауки РФ обеспечит для выпускников крымских школ возможность получения высшего образования как в российских вузах, так и в тех, которые работают в республике, сообщил во вторник журналистам глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
Российско-украинская гимназия в течение двух лет будет создана и открыта в Киеве, ее выпускникам будут выдаться дипломы двух стран и они смогут получать высшее образование как в вузах Украины, так и России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".